紐西蘭央行降息1碼 紐元竟猛升逾1% 澳洲央行料將因通膨再按兵不動

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐元26日兌美元大幅升值。 路透
紐西蘭央行今（26）日宣布降息1碼，官方現金利率降至2.25%至三年新低，同時對未來再進一步降息持開放態度，以支持剛開始的經濟復甦，但市場多認為寬鬆周期基本上已經結束，紐元匯率因而勁升。澳洲今天公布的通膨數據高於預期，則是強化了澳洲央行下個月對利率繼續按兵不動、不再降息的立場。

台北時間上午10:30左右，紐元兌美元匯率大漲1.19%至1紐元兌0.5688美元；澳幣也升值0.39%至1澳幣兌0.6494美元。

彭博資訊分析，交易人士現在押注紐國央行可能加入澳洲央行，以及有可能是歐洲央行（ECB）的行列，在未來一年暫時擱置降息工具。

紐西蘭央行今天的貨幣政策委員會以5票對1票，贊成降息1碼（25個基點）；紐國央行的最新預測顯示，明年再次降息1碼的可能性較小。紐西蘭的通膨預則將緩慢朝向央行1%至3%區間的中點前進，因此大部分的經濟學家認為，利率決策官員很可能結束寬鬆。

央行表示：「委員會注意到官方現金利率的調降會協助支撐消費者和企業信心，並對抗經濟復甦速度慢於達成通膨目標所需速度的風險。」「利率未來走向，取決於中期通膨前景，以及經濟演變。」

澳洲統計局最新公布的數據顯示，10月去除波動較大項目的消費者物價指數（CPI）年增率為3.3%，高於澳洲央行的通膨目標區間上限，也高於先前預期的3%。總體CPI年增率3.8%，也比原本預測值高。

澳洲央行下個月8日和9日將召開今年最後一次利率政策會議，貨幣市場現在的看法是，澳洲央行甚至到明年的降息機率都很小。經濟學家則是普遍預期明年年中才有可能降息。高盛和澳洲聯邦銀行等機構認為，澳洲央行這波寬鬆周期或許已經結束。

澳洲央行今年降息三次，最近一次是在今年8月，將現金利率下調至3.6%。

澳洲 通膨

相關新聞

鎧俠盤中一度暴跌逾13% 因大股東計劃出脫23億美元持股

日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠（Kioxia）股價今天盤中重挫超過13%，原因是市場傳出大股東貝恩...

南韓拼國防出口！軍火便宜交貨快 搶佔中東、歐陸市場

名列世界前十國防出口還不夠，南韓放眼前四！

油價跌逾1%觸及一個月低點 金價小跌…烏克蘭談判似有進展

國際油價周二（25日）結算下跌超過1%，因烏克蘭暗示，美國政府為結束俄烏戰爭而進行的密集外交努力可能正在取得成果，這導致...

Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線？川普：我已知道要選誰

知情人士透露，美國聯準會（Fed）下任主席人選進入最後幾周，現在傳出白宮國家經濟委員會主任哈塞特最有可能出線。協助總統川...

惠普宣布最多裁員6,000人 CEO確保競爭力將擴大投入AI　

惠普（HP）宣布將裁減 4,000 至 6,000 名員工，相當於10%人力，另一面擴大投資人工智慧（AI），希望藉此維...

戴爾AI伺服器爆單！Q4財測大跳升 全年展望狂加碼

戴爾公司（Dell）周二公布上季財報，雖然整體營收略低於市場預期，但受惠於人工智慧伺服器需求暴增，大幅調升全年財測，預期...

