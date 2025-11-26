紐西蘭央行降息1碼 紐元竟猛升逾1% 澳洲央行料將因通膨再按兵不動
紐西蘭央行今（26）日宣布降息1碼，官方現金利率降至2.25%至三年新低，同時對未來再進一步降息持開放態度，以支持剛開始的經濟復甦，但市場多認為寬鬆周期基本上已經結束，紐元匯率因而勁升。澳洲今天公布的通膨數據高於預期，則是強化了澳洲央行下個月對利率繼續按兵不動、不再降息的立場。
台北時間上午10:30左右，紐元兌美元匯率大漲1.19%至1紐元兌0.5688美元；澳幣也升值0.39%至1澳幣兌0.6494美元。
彭博資訊分析，交易人士現在押注紐國央行可能加入澳洲央行，以及有可能是歐洲央行（ECB）的行列，在未來一年暫時擱置降息工具。
紐西蘭央行今天的貨幣政策委員會以5票對1票，贊成降息1碼（25個基點）；紐國央行的最新預測顯示，明年再次降息1碼的可能性較小。紐西蘭的通膨預則將緩慢朝向央行1%至3%區間的中點前進，因此大部分的經濟學家認為，利率決策官員很可能結束寬鬆。
央行表示：「委員會注意到官方現金利率的調降會協助支撐消費者和企業信心，並對抗經濟復甦速度慢於達成通膨目標所需速度的風險。」「利率未來走向，取決於中期通膨前景，以及經濟演變。」
澳洲統計局最新公布的數據顯示，10月去除波動較大項目的消費者物價指數（CPI）年增率為3.3%，高於澳洲央行的通膨目標區間上限，也高於先前預期的3%。總體CPI年增率3.8%，也比原本預測值高。
澳洲央行下個月8日和9日將召開今年最後一次利率政策會議，貨幣市場現在的看法是，澳洲央行甚至到明年的降息機率都很小。經濟學家則是普遍預期明年年中才有可能降息。高盛和澳洲聯邦銀行等機構認為，澳洲央行這波寬鬆周期或許已經結束。
澳洲央行今年降息三次，最近一次是在今年8月，將現金利率下調至3.6%。
