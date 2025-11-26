日銀暗示最快12月升息 鷹派訊號轉強 匯率壓力成關鍵變數

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
在審議委員會中最鴿派的植田和男，上周五接受國會質詢時也表示，日銀會在接下來的會議中討論升息的「可行性和時機」，這和先前他強調日銀並無預設政策調整時間點的說法，語氣已有明顯不同。路透
日本銀行（央行）最快可能在下月升息。路透引述消息人士報導，日銀重新較為鷹派的論調，反映日圓急貶的疑慮再起，而要求壓低利率的政治壓力也逐漸減退。

兩位熟悉日銀思維的人士向路透表示，日銀過去一周日改變北京對外溝通的方式，從原本擔心美國經濟狀況，改為強調日圓走弱所帶來的通膨風險，目的在於提醒市場12 月仍可能升息。

日銀重新轉回鷹派的態度，緊接在首相高市早苗上周和日銀總裁植田和男會面過後，可見新政府對升息的政治阻力已暫告消失。

與此同時，12 月是否升息仍是五五波。另一位消息人士說，由於聯準會（Fed）比日銀早一周開會，美方的利率決定很可能左右日圓走勢，也將影響日銀的決策。

兩位消息人士指出，從植田在內日銀官員最近談話來看，日銀內部越來越多人認為日圓走弱已成為趨勢，可能帶來比過去更大的通膨壓力。

三菱日聯摩根士丹利證券債券策略長六車治美說：「日銀現在擺明是刻意釋放訊號，萬一 12 月決定升息，也不會讓市場太意外。」

路透最近調查則顯示，略高於半數的經濟學家預測，日銀會在 12 月 18 至 19 日的會議上升息；所有受訪者都預估，明年 3 月之前利率將調升至 0.75%。

越來越多日銀委員認為，升息的條件已經成熟。小枝淳子上周表示，由於物價「相對強勢」，日銀必須持續調高實質利率。

日銀前委員增一行上周六受訪則說，升息時機「已經逼近」。這番談話也讓 5 年期公債殖利率周二攀升至 17 年新高。

小枝和增一行可能會加入另兩位鷹派委員的行列。兩位鷹派委員9 月和 10 月的會議均主張將利率從 0.5%調升至 0.75%，只是當時未能過關。

在審議委員會中最鴿派的植田和男，上周五接受國會質詢時也表示，日銀會在接下來的會議中討論升息的「可行性與時機」，這和先前他強調日銀並無預設政策調整時間點的說法，語氣已有明顯不同。

更關鍵的是，日圓走弱恐怕會影響「基礎通膨」，這是日銀決定何時升息時最重視的指標之一。如今的表態顯示，日銀認為匯率波動對物價的影響恐怕更為深遠。

日銀今年 1 月將利率調升至 0.5%後，因擔心美國關稅衝擊經濟，從此按兵不動。日銀升息步調遲緩，是日圓走弱的原因之一，而日圓貶值又會推升進口成本，使通膨加速。

另一個變數來自Fed。Fed 內部對於是否在 12 月 10 日結束的決策會議上降息意見分歧。若 Fed 因擔心通膨而選擇按兵不動，或者釋出壓低未來降息預期的訊息，美元可能走強、日圓進一步走弱，讓日銀下月面臨更大升息壓力。

反過來說，若 Fed 升息，日圓可望獲得支撐，也能減輕日銀立即回應的壓力。但這同時會引發外界對美國經濟狀況的疑慮，進一步增加日銀後續升息的變數。

通膨 Fed 壓力

相關新聞

鎧俠盤中一度暴跌逾13% 因大股東計劃出脫23億美元持股

日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠（Kioxia）股價今天盤中重挫超過13%，原因是市場傳出大股東貝恩...

南韓拼國防出口！軍火便宜交貨快 搶佔中東、歐陸市場

名列世界前十國防出口還不夠，南韓放眼前四！

油價跌逾1%觸及一個月低點 金價小跌…烏克蘭談判似有進展

國際油價周二（25日）結算下跌超過1%，因烏克蘭暗示，美國政府為結束俄烏戰爭而進行的密集外交努力可能正在取得成果，這導致...

Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線？川普：我已知道要選誰

知情人士透露，美國聯準會（Fed）下任主席人選進入最後幾周，現在傳出白宮國家經濟委員會主任哈塞特最有可能出線。協助總統川...

惠普宣布最多裁員6,000人 CEO確保競爭力將擴大投入AI　

惠普（HP）宣布將裁減 4,000 至 6,000 名員工，相當於10%人力，另一面擴大投資人工智慧（AI），希望藉此維...

戴爾AI伺服器爆單！Q4財測大跳升 全年展望狂加碼

戴爾公司（Dell）周二公布上季財報，雖然整體營收略低於市場預期，但受惠於人工智慧伺服器需求暴增，大幅調升全年財測，預期...

