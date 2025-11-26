英國擴大徵收糖稅 首度納入乳製飲品、下修起徵門檻

英國政府今天宣布自2028年1月擴大徵收「糖稅」，除了將起徵門檻從「每100毫升含糖超過5公克」下修至「每100毫升含糖超過4.5公克」，另納入原本被豁免的含糖乳製飲品。

新稅制將適用包裝飲料，餐廳、咖啡館、酒吧等餐飲場所銷售的飲料不受影響。

英國政府首先在2018年正式開徵「糖稅」，也就是對含糖飲料加徵稅賦，這促使業者調整配方、減少糖用量，被視為有助控制肥胖、蛀牙、糖尿病等疾病發生率，減輕健保體系負擔，同時擴大政府財源。

經過今年4至7月長達約3個月的公共諮詢期，英國政府今天宣布的新措施不僅調降徵稅基準，更擴大納入奶昔、調味乳、含糖優格等包裝乳製飲品，以及咖啡（例如超市販售的冷藏瓶裝拿鐵）、奶茶等即飲產品。

調味乳等包裝乳製飲品之前獲豁免，主要原因包括避免孩童及青少年的鈣攝取量不足。英國政府強調，不額外加糖的原味乳飲及替代品（例如無糖豆漿、椰奶、燕麥奶）絕不會被加徵「糖稅」。徵稅將考量正常的乳糖含量。

英國政府指出，自開徵「糖稅」以來，市售包裝飲料的含糖量平均下降近50%。原本的「糖稅」以碳酸飲料為主要課徵標的。

肥胖易導致糖尿病、心血管疾病、癌症等健康問題。英國政府表示，以成年人肥胖率而言，英國在歐洲排名第3；肥胖導致的公共衛生、財政等問題不容輕忽，估計國民保健署（NHS）每年需承受的相關負擔高達114億英鎊（逾新台幣4700億元）。

官方估計，新「糖稅」稅制於2028年上路後，英國全國民眾每天攝取的熱量預期可大幅減少1700萬卡路里。「糖稅」課徵對象為製造商和進口業者。

英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）說，不健康的童年是孩童成長絆腳石，這對與他同樣出身貧困的人而言，尤其如此。現任政府的目標是培育英國歷來最健康的一整個世代孩童，而這意味迎戰導致「不健康」的最主要因素。事實證明，一旦業者減少包裝飲料的含糖量，孩童健康即有改善。

官方資料顯示，蛀牙等牙齒健康問題是英格蘭5至9歲孩童被緊急送醫或住院治療的主要原因之一，甚至勝過好發於孩童的急性扁桃腺炎。「糖稅」則促使英格蘭5至9歲孩童因蛀牙等疾病被迫拔牙的人數，一度下降超過5%。

同時，「糖稅」未損害包裝飲料的銷售量。官方統計，2015至2024年期間，包裝飲料銷售量（以公升為單位）上升13.5%，顯示英國消費者對減糖飲料的接受度高。

在2018年開始徵收「糖稅」以前，英國政府於2016年預告新政策，提供業者緩衝、調整配方的時間。

根據新規範，每100毫升含糖量介於4.5至7.9公克的飲料，將被徵收每10公升1.94英鎊的「糖稅」；至於每100毫升含糖量達8公克以上的飲料，「糖稅」將是每10公升2.59英鎊。