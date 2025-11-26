油價跌逾1%觸及一個月低點 金價小跌…烏克蘭談判似有進展

國際油價周二（25日）結算下跌超過1%，因烏克蘭暗示，美國政府為結束俄烏戰爭而進行的密集外交努力可能正在取得成果，這導致市場對俄羅斯原油供應將維持正常的預期上升；金價周二收盤小跌，聯準會降息預期抵銷地緣政治風險緩解帶來的影響。

油價跌逾1%

布蘭特原油1月期貨周二收盤下跌89美分，跌幅1.4%，至每桶62.48美元；美國西德克中級原油1月期貨也下跌89美分，跌幅1.5%，至每桶57.95美元，為一個月來最低水準。這兩大指標原油在盤中都下探至10月22日以來最低水準。

烏克蘭戰爭若結束，可能會為西方解除對莫斯科能源貿易的制裁鋪平道路，在大宗商品價格因明年供應過剩的預期而受到打擊之際，這可能導致供應過剩的情況加劇。

烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫說，烏克蘭總統擇倫斯基可能在未來幾天訪問美國，與美國總統川普敲定結束戰爭的協議。

德國商業銀行的分析師說，和平協議可能幫助俄羅斯將石油產量提高到石油輸出國組織與盟國（OPEC+）成員國商定的水準。

Onyx Capital Group石油分析師布里菲特說，儘管如此，俄羅斯仍強調不會讓任何協議偏離其目標太遠，這一立場令人對能否達成正式協議存疑，油價跌幅因而得到控制。

愈來愈多專家預測，2026年原油供應增幅將超過需求成長。德意志銀行在周一一份報告中表示，明年至少將出現每日200萬桶的供應過剩，且即使到2027年也看不到重新出現供應短缺的明確途徑。

金價小幅下跌

現貨金價周二收盤小跌0.14%，報每英兩4,130.69美元，盤中一度上漲超過0.5%，觸及11月14日以來最高。

12月交割的美國黃金期貨結算價上漲1.1%，至每英兩4,140美元。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，俄烏之間「潛在的和平協議可能會削弱地緣政治風險溢價，並引發部分投資者獲利了結」。他還表示，股市震盪最初引發了部分黃金拋售，但負面影響有限。

美國零售銷售數據弱於預期，強化交易人士對聯準會將在12月降息的預期。非孳息資產黃金在低利率環境、經濟不穩定時期往往表現良好。

現貨銀下跌0.3%，至每英兩51.21美元。白金上漲0.2%至1,546.42美元；鈀金漲0.1%，至1,397.49美元。