快訊

鄭麗文想摘紅色濾鏡 學者籲出訪大陸前先做「這件事」

全文／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

資產拆分關鍵期 TikTok聘前波音高層掌美洲公共政策

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

短影音平台TikTok今天表示，已任命前波音公司（Boeing）政府事務主管奧賈克利（Ziad Ojakli）擔任美洲公眾政策主管。

此舉正值TikTok的中國母公司字節跳動著手出售其美國資產約80%股權給一個由美國及全球投資者組成的財團，以符合2024年法律所設定的國安要求。美國總統川普9月簽署行政命令，給予他們期限至明年1月底前完成交易。

TikTok執行長周受資在今天宣布招聘的備忘錄中指出，曾在福特汽車（Ford Motor）與軟銀集團（Softbank）負責政府事務的奧賈克利將於12月1日開始任職。

周受資也提到，現任公共政策主管貝克曼（MichaelBeckerman）在公司對抗美國政府禁令中扮演關鍵角色，他4月曾表示計劃卸任並轉為全球顧問角色。

TikTok目前正面臨外界對其拆分計畫的質疑。

美國聯邦眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）10月指出，若以授權方式使用TikTok演算法，將引發「嚴重關切」；美國聯邦參議員馬基（Ed Markey）也對這項交易提出疑問。

穆勒納爾表示，他將在明年舉辦聽證會，邀請新美國TikTok實體的領導階層出席。

川普的行政命令指出，演算法將由美國公司的安全合作夥伴重新訓練並監管，其運作將由新的合資企業控制。

路透9月報導，甲骨文（Oracle）與私募股權投資公司銀湖（Silver Lake）等3家投資者將持有TikTok U.S.約50%股權，字節跳動部分股東將持有約30%。

字節跳動在TikTok U.S.的持股比例將低於20%，以符2024年法律要求。

美國 TikTok 主管

延伸閱讀

媒體：美俄代表在阿布扎比會談

川普執政近一年 美前官員：中國各方面都比一年前更好

星際客機運送太空人凸槌 NASA決縮減與波音合約

商品包裝中的乾燥劑別急著丟 書迷分享1用法能延長藏書壽命

相關新聞

Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線？川普：我已知道要選誰

知情人士透露，美國聯準會（Fed）下任主席人選進入最後幾周，現在傳出白宮國家經濟委員會主任哈塞特最有可能出線。協助總統川...

AI霸主不保？輝達火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

針對華爾街擔心輝達（Nvidia）在AI基礎設施的霸主地位可能受到Google的AI晶片威脅，輝達25日火速回應了，表示...

油價跌逾1%觸及一個月低點 金價小跌…烏克蘭談判似有進展

國際油價周二（25日）結算下跌超過1%，因烏克蘭暗示，美國政府為結束俄烏戰爭而進行的密集外交努力可能正在取得成果，這導致...

惠普宣布最多裁員6,000人 CEO確保競爭力將擴大投入AI　

惠普（HP）宣布將裁減 4,000 至 6,000 名員工，相當於10%人力，另一面擴大投資人工智慧（AI），希望藉此維...

戴爾AI伺服器爆單！Q4財測大跳升 全年展望狂加碼

戴爾公司（Dell）周二公布上季財報，雖然整體營收略低於市場預期，但受惠於人工智慧伺服器需求暴增，大幅調升全年財測，預期...

台積電ADR跌深拉回至平盤 較台北交易溢價26.5%

台積電ADR周二（25日）一度重挫4.1%，終場拉回平盤，收在284.68美元，較台北交易溢價26.5%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。