台積電ADR跌深拉回至平盤 較台北交易溢價26.5%

台積電ADR周二（25日）一度重挫4.1%，終場拉回平盤，收在284.68美元，較台北交易溢價26.5%。

美國股市周二繼續上漲，因經濟數據顯然支持聯準會（Fed）下月降息，但輝達（NVIDIA）和Alphabet這兩大人工智慧（AI）指標股出現兩樣走勢。

道瓊工業指數上漲664.18點，漲幅1.4%，報47,112.45點；標普500指數上漲60.77點，漲幅0.9%，報6,765.89點；那斯達克綜合指數漲153.59點，漲幅0.7%，報23,025.59點。

Alphabet上漲1.5%，向4兆美元市值又邁進一步。The Information報導，Meta Platforms 正和Google洽談，從2027年起在資料中心使用Google的AI晶片，並計劃最快明年透過Google Cloud租用晶片。Meta Platforms上漲3.8%。

輝達一度大跌7.1%，收跌2.6%，壓抑那斯達克綜合指數的漲勢。費城半導體指數漲0.2%，博通上漲1.9%。

台灣加權股價指數周一大漲407.94點，收在26,912.17點。台積電（2330）大漲2.9%收在1,415.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 222.97 +0.14 212.00 5.18

中華電 CHT 131.33 +0.43 131.00 0.25

台積電 TSM 1,790.58 +0.01 1,415.00 26.54

聯電 UMC 45.73 -2.28 45.10 1.39

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價