快訊

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

蘋果王者歸來！研調：iPhone成長狠甩三星 2029前穩居全球霸主

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
根據研調機構Counterpoint數據，2025年整體智慧手機市場預料擴大3.3%，蘋果市占率料達19.4%，是該公司自2011年以來首次位居榜首。路透
根據研調機構Counterpoint數據，2025年整體智慧手機市場預料擴大3.3%，蘋果市占率料達19.4%，是該公司自2011年以來首次位居榜首。路透

根據研究機構Counterpoint Research，得益於新款iPhone系列的成功發布以及消費者升級設備的熱潮，蘋果公司將在10多年後重新奪回全球最大智慧手機製造商桂冠。

9月推出的iPhone 17系列在美國本土及中國大陸市場都取得巨大的成功。研究人員表示，新機型吸引了更多人升級換代，在中美市場的銷售年增幅均達兩位數。此外，美中貿易緊張局勢緩和以及美元貶值提振了新興市場的採購，也令蘋果受惠。

Counterpoint的數據顯示，這一成長將推動蘋果今年超越其長期競爭對手三星電子。2025年iPhone出貨量預計成長10%，三星預計是4.6%。

2025年整體智慧手機市場預料擴大3.3%，其中蘋果市占率預計達到19.4%。這將是該公司自2011年以來首次位居榜首。

Counterpoint分析師Yang Wang表示，「除iPhone 17系列在市場上反響極佳外，推動上調出貨展望的關鍵因素在於換機周期正接近轉捩點，在新冠疫情購機潮期間購買智慧手機的消費者現在進入更新換代階段。此外，2023年至2025年第2季間，二手iPhone的銷量達3.58億支。這些用戶未來幾年也可能升級到新款iPhone。」

展望未來，Wang認為蘋果將進一步擴大領先優勢。即將於2026年推出的可折疊iPhone和價格更親民的iPhone 17e都將有助於提升銷量。蘋果傳出預計2027年對iPhone進行重大設計革新。

在上述多重利多因素推動下，Counterpoint預計蘋果直至2029年將一直保持全球第一大手機銷售商的地位。

蘋果公司上個月表示，銷售成長快於預期，假日旺季營收有望接近創紀錄的1,400億美元。

iPhone 17 消費者 三星 蘋果

延伸閱讀

伍軒宏／無論生滅：蘋果、斧頭、黃屋子─《北方森林》導讀

蘋果小規模裁員 縮編銷售團隊加強客戶互動

蘋果罕見裁員 傳銷售部門精簡數十人

蘋果首款折疊iPhone 有望明年問世 三關鍵拚後發先至

相關新聞

AI霸主不保？輝達火速回應：樂見Google成功 但「我們領先一個世代」

針對華爾街擔心輝達（Nvidia）在AI基礎設施的霸主地位可能受到Google的AI晶片威脅，輝達25日火速回應了，表示...

台積電ADR跌深拉回至平盤 較台北交易溢價26.5%

台積電ADR周二（25日）一度重挫4.1%，終場拉回平盤，收在284.68美元，較台北交易溢價26.5%。

蘋果王者歸來！研調：iPhone成長狠甩三星 2029前穩居全球霸主

根據研究機構Counterpoint Research，得益於新款iPhone系列的成功發布以及消費者升級設備的熱潮，蘋...

美股續漲 市場重新加碼對Fed下月降息的押注 AI股出現兩樣情

美國股市周二繼續上漲，因經濟數據顯然支持聯準會（Fed）下月降息，但輝達（NVIDIA）和Alphabet這兩大人工智慧...

「少用點AI？你瘋了嗎？」黃仁勳促：能用AI就用 強調工作機會不會少

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，希望員工能用人工智慧（AI）時就用，他也堅稱，不需要擔心會在過程中丟了工作。

Fed內部出現分歧…鮑爾盟友挺降息 鋪路利率連三降

美國聯準會（Fed）內部對利率展望出現分歧，主席鮑爾將在12月決策會議調和鼎鼐，但他的盟友近日都是在「鷹聲嘹亮」之際，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。