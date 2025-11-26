歐盟稱北京管制稀土出口如勒索 將加倍努力擺脫依賴

中央社／ 史特拉斯堡25日綜合外電報導

歐洲聯盟負責產業政策的執行委員塞儒內（Stephane Sejourne）今天表示，面對中國對稀土出口實施的限制措施，歐盟必須加大努力，擺脫對中國稀土的依賴，因為這些限制等同於北京當局的「勒索」。

法新社報導，作為全球最大稀土生產國，中國今年10月宣布對一些元素實施新的出口管制。這些元素用於製造對汽車、電子與國防產業至關重要的磁鐵。

這項措施震撼全球市場並造成供應鏈混亂，直到中國後來表示將暫緩管制措施一年。

實際上，自4月以來，北京對某些稀土出口已開始要求取得許可證，影響了全球製造業。

塞儒內正在準備一項旨在終結歐盟27國對中國依賴的計畫，預計12月3日公布。

他今天在歐洲議會發表演說時指出，現行稀土出口許可證「零星核發」導致交貨進度落後。

「這些許可證的獲發往往需交出相關資訊，其中往往包含商業機密，令人憂心。若考量我們製造商為取得許可證必須配合的所有要求，這些要求簡直像是勒索。」

「歐洲現在正是加緊腳步的時候，必須加倍努力以減少對中國的依賴。」

10月的出口管制成為中美貿易談判的主要分歧點，塞儒內表示，歐洲不僅是美中兩國緊張局勢的「無辜受害者」，同時也「直接成為目標」。

針對下週將公布的措施，塞儒內表示，歐盟執委會將推動加速聯合採購包括稀土在內的關鍵原材料，加快歐洲本身的生產與回收，並與可靠合作夥伴攜手、締結新合作關係。

塞儒內也說，歐盟執委會下週將提出設立「歐洲關鍵原料中心」（European Centre for Critical RawMaterials）的構想，該中心將成為歐盟的供應樞紐，以日本國營的日本石油天然氣金屬礦物資源機構（JOGMEC）為範本。

他補充，這將有助於歐盟評估需求、共同採購並在歐洲儲備關鍵礦物。

