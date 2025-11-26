Meta傳擬採用谷歌TPU AI晶片 輝達早盤股價挫跌5%

美國社群媒體巨擘Meta據報導正與Google（谷歌）接洽，可能採用Google自研的TPU AI晶片，美國AI晶片大廠輝達今天早盤股價應聲挫跌5%。

美國科技新聞網站The Information報導，Meta正與Google洽商2027年起讓自家資料中心採用Google的TPU（張量處理單元）人工智慧（AI）晶片，並先於明年起租用這些晶片。

據報導，Google主打TPU是比輝達GPU（繪圖處理器）AI晶片更便宜的替代選項，且適合對安全標準要求較高的企業。

法新社報導，格林威治標準時間14時40分左右，輝達股價為每股173.37美元，跌幅達5%。（編譯：陳正健）141125