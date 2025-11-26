快訊

美9月零售銷售、PPI 不夠力

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國25日公布9月零售銷售及生產者物價指數（PPI）都低於預估，顯示消費與通膨都趨緩，使12月三度降息機率進一步升高。

9月整體零售額比8月小幅增加0.2%，低於預估的0.4%及8月時的0.6%增幅；扣除汽車後增加0.3%，符合預估，但比8月的0.6%增幅明顯轉弱；扣除汽車及汽油後的零售額僅增加0.1%，低於預估的0.3%及8月時的0.6%增幅。控制組零售額更減少0.1%，比預估的0.3%及8月時的0.6%增幅遠遜。零售增加主要是靠高所得群體，中、低所得消費者反而因為通膨居高而壓力沈重。

9月整體PPI比8月上升0.3%，符合預估，比8月時的0.1%降幅回升；若跟去年同期相比則上升2.7%，高於預估的2.6%，且與8月的年升幅相同。

扣除食品及能源後的核心PPI月升0.1%，低於預估的0.2%，但高於8月時的0.1%減幅；比去年同期上升2.6%，低於預估的2.7%及8月時的2.9%升幅。

再扣除貿易後的雙核心PPI比8月上升0.1%，低於預估及8月時的0.3%升幅；比去年同期上升2.9%，符合預估，也與8月升幅相同。另外最新一周（11月8日止）ADP民間就業部門四周移動平均就業人數每周減少13,500人，顯示勞動市場持續降溫。

