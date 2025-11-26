快訊

賴總統投書華郵：感謝川普、承諾大幅增國防預算

三條河川流域廢棄物調查 一次性免洗塑膠食器最多

加密幣市值 六周蒸發1兆美元 市場是否觸底仍未知

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
在短短六周內，加密貨幣市值蒸發近1兆美元，就算早已習慣劇烈震盪的加密幣投資人也大受震撼。路透
在短短六周內，加密貨幣市值蒸發近1兆美元，就算早已習慣劇烈震盪的加密幣投資人也大受震撼。路透

在短短六周內，加密貨幣市值蒸發近1兆美元，就算早已習慣劇烈震盪的加密幣投資人也大受震撼。比特幣自10月初創下12.6萬美元歷史新高後反轉走低，上周五甚至跌破8.1萬美元，本月很可能成為加密貨幣史上數一數二慘烈月份，而市場是否觸底仍未知。

比特幣報價到25日紐約早盤左右報8.75萬美元，已比先前觸及的七個月低點反彈，但投資人情緒依顯謹慎，凸顯市場的脆弱狀態。比特幣仍可能創下自2022年以來最糟糕的單月表現，投資該代幣的ETF料將寫下創立以來的最大單月資金流出。

根據德意志銀行（DB）分析，與過往多由散戶投機情緒所驅動的崩盤不同，本輪加密幣跌勢發生在機構大舉進場、政策變革與全球經濟變局交織之際，而最關鍵之處在於，主流資金的操作邏輯與典型加密貨幣投資人截然不同。

比特幣目前深陷熊市，價格較前次高點已暴跌30%，跌幅遠超過美股大盤標普500指數僅自高點回調3%，這可能造就2022年「加密寒冬」以來最嚴峻的局面。聯準會（Fed）是否降息不確定性，以及人工智慧（AI）估值有疑慮的雙重夾擊，使包括加密幣在內的風險資產整體承壓。

然而，最致命因素是主流資金加入所帶來的市場結構質變。自美國監管機關批准現貨比特幣基金後，數十億美元的傳統資金湧入市場，但這些新進的投資人並不具備早期信仰型擁護者的忠誠度。

此一結構性變化的影響在10月10日閃崩時一覽無遺。川普當日重啟對中貿易戰，引發恐慌性拋售，進而導致高度槓桿部位瞬間連環斷頭時，大量新進主流資金選擇抽身，市場喪失穩定買盤，加劇價格波動。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼可指出，比特幣如今已經普羅大眾化，其結果是，新進投資人僅將比特幣視作普通的高波動性資產，一旦遭遇價格閃崩或波段回調，撤出速度更快。

BTC Markets分析師盧卡斯指出，比特幣24日交投清淡，或許代表賣壓正在減弱。她認為短期支撐在8萬美元，而任何實質性反彈可能受阻於9萬至9.5萬美元區間。

比特幣 投資人 貨幣

延伸閱讀

記憶體缺貨南亞科、華邦電受惠...但電腦廠要完？專家：若真缺貨到2027不樂觀

AI 股、比特幣暴跌房市會被拖下水嗎？專家：這三因素考驗

上市櫃協會東方領袖講座／臺大教授劉憶如：美元霸權遇最大挑戰

富爸爸作者曝史上最大崩盤已至：AI將摧毀就業 持有「這資產」免驚

相關新聞

美9月零售銷售、PPI 不夠力

美國25日公布9月零售銷售及生產者物價指數（PPI）都低於預估，顯示消費與通膨都趨緩，使12月三度降息機率進一步升高。

亞馬遜攻 AI 加碼600億美元 廣達、緯創、緯穎等接單可期

亞馬遜（Amazon）將在美國合計投資超過600億美元，強攻這波人工智慧（AI）算力競賽，加上OpenAI、微軟等大廠持...

OpenAI 硬體原型裝置有影 CEO 奧特曼強調使用體驗強過智慧機

OpenAI執行長奧特曼宣布，該公司已正式完成首款硬體消費性裝置的原型開發，預計兩年內即可問世。新裝置的細節目前不明，但...

大賣空本尊 喊 AI 產業泡沫

電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）推出Substack付費電子報，準備要詳述他日益看空人工智慧（A...

ChatGPT 衝個人化購物

OpenAI推出免費的AI購物研究工具，主打能在年底購物旺季期間，為ChatGPT的使用者生成個人化的購物指南。

美衝刺 AI 「創世紀任務」上陣 攜手輝達、超微等大廠

美國總統川普24日簽署行政命令，啟動人工智慧（AI）國策「創世紀任務」（Genesis Mission），將建立整合式的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。