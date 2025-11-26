日六大戰略產業將減稅

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

日本政府預計將人工智慧（AI）、生物、核融合等六大領域，指定為「國家戰略技術」，將優先提供研究經費和稅負優惠，旨在對攸關經濟成長和危機管理的領域提供支持，以吸引民間投資。

這六大領域包含：AI、先進機器人學、量子技術、半導體與通訊、生技與醫療照護、核融合、太空。日本內閣府和國家安全保障局將主掌遴選程序，經濟產業省與文部科學省等部門，將協助發展支持方案。

遴選的重點為在2030年代及之後、有望實現突破性發展的領域，將從16個對經濟安全至關緊要的新興與基礎領域中選出，納入日本五年期的科技政策方針。

支援措施可能包含擴充日本研發領域的稅負優惠措施。例如，與具備優異研究能力的機構合作者，有望適用高教機構稅率，當局預計在明年4月起的2026財政年度變更稅制。內閣府也將加強人才培養、提升企業與研究機構的合作、支持新創創造力，並深化與志同道合國家間的合作。

