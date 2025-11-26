大賣空本尊 喊 AI 產業泡沫

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

電影「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）推出Substack付費電子報，準備要詳述他日益看空人工智慧（AI）的投資論點。

貝瑞在2008年金融危機前，成功預測房市崩盤，因而聲名大噪。這位知名投資人在社群平台X上擁有160萬名追隨者。貝瑞現在利用這群龐大受眾，以Substack付費電子報形式推出的新刊物取名「Cassandra Unchained」（ 被解放的卡珊德拉），訂閱費一年379美元。卡珊德拉在希臘神話故事裡是特洛伊公主，是位具有悲劇性格、預言不被理會的先知。

首則「Cassandra Unchained」以外界熟悉的警告開場：他相信市場再次深陷於泡沫之中。貝瑞提到，他眼中1990年代末科技狂熱與當前AI熱潮之間的相似性。

他強調前聯準會（Fed）主席葛林斯班2005年時堅稱美國房市沒有泡沫，而兩年後爆發的次貸危機則證明自己的「大賣空」是正確的。如今，貝瑞認為歷史正在重演。

他說，如同網路泡沫時代，投資人正以為成長將會是指數級，而無視獲利能力的疑慮；在假設AI將重塑整個經濟的前提下，支持巨額的資本支出。現任聯準會主席鮑爾一樣淡化了AI泡沫風險，說AI公司「確實有盈利」，也有其他基本面支撐，與過去的科技熱潮「不一樣」。 

