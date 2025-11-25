美股早盤／輝達摔5%拖累那指、費半 科技股反彈暫歇

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股四大指數在25日早盤漲跌互見。路透

投資人研究新出爐的美國經濟數據，加上據傳Meta考慮購買Google人工智慧（AI）晶片，壓抑輝達走勢，美股四大指數25日早盤漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上漲0.5%，標普500指數接近平盤，那斯達克指數下跌0.3%，費城半導體指數跌1%。

科技網站Information報導，Meta打算斥資數十億美元，洽購Google專為AI推論打造的「張量處理器」（TPU），激勵Google母公司字母衝高0.9%、市值逼近4兆美元。此舉可能會改寫AI晶片版圖，輝達走低5%、台積電ADR走低1%。

彭博策略師表示，AI晶片競爭加劇，導致輝達股價承受壓力。新公司加入競爭，或許會削弱輝達的訂價權，讓外界對輝達獲利能力出現疑問。雖然AI晶片需求似乎沒有止境，但到了某個程度，需求仍會碰到限制。

美國9月零售銷售成長0.2%，不及市場估計的0.4%；8月則攀升0.6%、符合預期，顯示勞動市場疲弱與全面性關稅下，美國消費者可能轉趨審慎。8、9月的零售銷售數據因政府停擺，延後公布。

與此同時，通膨壓力似乎升溫，9月生產者物價指數（PPI）月增0.3%，高於8月的月減0.1%。

Vital Knowledge分析師，經濟數據遜於預期，外界的直覺反應偏向鴿派，但由於這些數據較舊，或許沒有那麼持久的影響力。

外界對Fed下月會議是否降息的看法反覆不定，幾位官員發布鴿派言論後，帶動降息預期升至80%，激勵美股在24日反彈。但政府關門導致經濟數據陷入真空，加上Fed鴿派和鷹派官員分歧加劇，投資人持續猜測Fed會如何定奪。

