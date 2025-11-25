快訊

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

好市多「黑色購物週」Day 3優惠！鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包別錯過

不是指蘇巧慧？李四川稱「施政非穿著漂亮」挨批 嘆被惡意解讀

資料中心害的？美小鎮居民怨自來水變鐵鏽色 車禍、斷電頻傳

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
卡車行經Holly Ridge。美聯社
卡車行經Holly Ridge。美聯社

Common Dreams報導，一座預計斥資270億美元的大型人工智慧（AI）資料中心，將落腳於路易斯安那州小鎮Holly Ridge，由臉書母公司Meta所建，將成為舉世最大資料中心。然而，Holly Ridge居民並不覺得是種榮幸，反而認為這項建設搞得他們整個地方天翻地覆。

絡繹不絕的卡車行經Holly Ridge，導致過去一年的車禍事故大增600%，其中有三起卡車碰撞事故還發生在Holly Ridge國小附近。

該校四年級學生Penelope Hull，資料中心施工卡車，即使沒發生事故，也嚴重干擾他們學習，因為教室牆壁經常因此搖晃。他還說，出於對卡車可能在下課時間撞到小朋友的擔憂，學校不得不關閉操場。

此外，當地居民還注意到，自Meta開始蓋資料中心以來，自來水經常呈現鐵鏽色、電力也常無預警中斷數小時。

另一位當地居民告訴More Perfect Union，自從Meta在當地動工蓋資料中心以來，Holly Ridge已「截然不同」，「誰願意過這樣的生活呢？」

電力 AI 車禍 Meta
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

Meta靠推送詐騙廣告大發利市 美參議員籲調查

路透：美聯邦參議員呼籲調查臉書和IG詐騙廣告

AI巨頭狂發債 亞馬遜、Meta等9月來共發行近900億美元 華爾街不安

影／東京驚傳卡車衝上人行道！2人重傷昏迷 涉事車頭撞爛畫面曝

相關新聞

白宮AI「沙皇」認了！美經濟離不開人工智慧 經不起走回頭路的代價

白宮AI事務主管薩克斯（David Sacks）25日在X平台上發文說，根據媒體報導，美國國內生產毛額（GDP）成長，有...

不手軟！日本再砸70億美元 全力扶植半導體國家隊Rapidus

日本未來兩年將對Rapidus公司加碼約1.1兆日圓（70億美元）資金，協助這家政府支持的企業進行先進半導體的生產計畫。

資料中心害的？美小鎮居民怨自來水變鐵鏽色 車禍、斷電頻傳

Common Dreams報導，一座預計斥資270億美元的大型人工智慧（AI）資料中心，將落腳於路易斯安那州小鎮Holl...

聯準會官員放鴿重燃降息預期 亞股多收漲！緩解AI泡沫擔憂

亞股今天多收漲，投資人樂見聯邦準備理事會官員放鴿，強化市場對聯準會12月降息的期待，同時華爾街在科技股領漲下走揚，也緩解...

日本熊本規模5.7地震！台積電JASM晶圓廠現況曝光

日本熊本縣阿蘇地方今天傍晚發生規模5.7地震，台積電熊本廠所在的菊陽町震度3。台積電回覆記者詢問表示，當地JASM晶圓廠...

歐洲復興開發銀行：人口老化成GDP增長「不定時炸彈」

歐洲復興開發銀行今天在半年度報告中指出，各國必須立即採取行動，避免人口成長趨緩對長期經濟前景造成嚴重衝擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。