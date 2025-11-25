聯準會官員放鴿重燃降息預期 亞股多收漲！緩解AI泡沫擔憂

快訊

中央社／ 香港25日綜合外電報導
亞股今天多收漲，投資人樂見聯邦準備理事會官員放鴿，強化市場對聯準會12月降息的期待，同時華爾街在科技股領漲下走揚，也緩解投資人近期對於人工智慧（AI）泡沫的擔憂。 示意圖／AI生成
亞股今天多收漲，投資人樂見聯邦準備理事會官員放鴿，強化市場對聯準會12月降息的期待，同時華爾街在科技股領漲下走揚，也緩解投資人近期對於人工智慧（AI）泡沫的擔憂。 示意圖／AI生成

亞股今天多收漲，投資人樂見聯邦準備理事會官員放鴿，強化市場對聯準會12月降息的期待，同時華爾街在科技股領漲下走揚，也緩解投資人近期對於人工智慧（AI）泡沫的擔憂。

法新社報導，儘管美國通膨居高不下，但就業市場趨於疲弱，提升聯準會（Fed）利率連3降的可能性，近幾週低迷的股市情緒明顯轉趨樂觀。

聯準會理事華勒（Christopher Waller）昨天接受福斯財經新聞網（Fox Business）專訪時表示，通膨不是他最擔心的問題，他擔心的主要是就業市場，「因此我主張下次開會時應該降息」。

華勒此說呼應舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（MaryDaly）的說法，戴利告訴「華爾街日報」（Wall StreetJournal）：「在就業市場方面，我沒有太大信心我們能搶得先機。」

她補充道，通膨再度大幅升溫的風險較低，因為美國總統川普（Donald Trump）加徵關稅的衝擊低於預期。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）21日也說，他認為12月9日至10日的貨幣政策會議「還有進一步調整的空間」。

分析師指出，聯準會未反對這些言論，顯示主席鮑爾（Jerome Powell）支持相關說法，且正在為再次降息做準備。

交易員上週預估降息機率約3成5，現在預估約為9成。

降息預期帶動華爾街昨天連續第2個交易日大漲，標準普爾500指數上揚1.6%左右。那斯達克指數則在Alphabet、Meta、亞馬遜（Amazon）等大型科技股帶動下大漲2.7%。

亞洲股市今天跟進走揚，延續昨天的強勁漲勢。東京、香港、上海、雪梨、首爾、台北等股市都收高，馬尼拉、新加坡、威靈頓等股市則收低。

聯準會 華爾街日報 通膨 亞股 降息
