快訊

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

白宮AI「沙皇」認了！美經濟離不開人工智慧 經不起走回頭路的代價

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
白宮AI事務主管薩克斯（David Sacks）。美聯社
白宮AI事務主管薩克斯（David Sacks）。美聯社

白宮AI事務主管薩克斯（David Sacks）25日在X平台上發文說，根據媒體報導，美國國內生產毛額（GDP）成長，有一半來自人工智慧（AI）相關的投資。一旦此趨勢逆轉，有引發經濟衰退之虞。我們不能承受走回頭路的代價。

外媒指出，今年上半年，經通膨調整後的GDP增幅，可能高達一半是AI領域的企業投資所貢獻。AI類股也正在提振家庭財富，帶動更多消費支出，近幾個月更是如此。

BCA研究公司首席全球策略師貝瑞津說，若不是AI榮景，美國經濟很可能已陷衰退泥淖。

撇除AI支出，美國經濟看起來不太妙。雖然9月新增就業高於預期，但今年的就業創造卻放緩，失業率也攀升。根據德意志銀行的數據，不計AI相關類別的民間企業投資，自2019年以來大致持平。種種情況顯示，經濟發展更加脫離不了AI。

巴克萊銀行估算，2025年上半年對軟體、電腦設備、資料中心的投資，經年化後提振GDP成長約1個百分點。AI就算不能說明全部，也貢獻良多。

輝達等公司銷售的晶片，占了大部分的AI支出，但這些晶片大多依賴進口，因此必須從總投資中扣除，才能得出其對GDP的影響。巴克萊銀行估計，即使考慮到這一點，AI支出在今年上半年仍使產值的年化成長率達到0.8%。這段時間的GDP年化成長率為1.6%。換言之，若沒有AI相關的支出，經濟成長率僅0.8%。

報導指出，AI長期來看也有望透過提高生產力來帶動經濟成長。

經濟發展 成長率 美國 人工智慧 AI
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

歐洲復興開發銀行：人口老化成GDP增長「不定時炸彈」

今年白宮聖誕樹來自全美冠軍農場 梅蘭妮亞迎接 12月開放參觀

傳白宮擬延長歐記健保補貼 但收緊資格

金融時報：美國24日已在阿布達比秘密舉行俄烏和平談判

相關新聞

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO背景比一比 四大熱門人選浮出檯面

蘋果（Apple）執行長庫克本月年滿65歲，儘管他曾表示希望在公司待上相當長的一段時間、蘋果對高管未設強制退休年齡，也沒...

白宮AI「沙皇」認了！美經濟離不開人工智慧 經不起走回頭路的代價

白宮AI事務主管薩克斯（David Sacks）25日在X平台上發文說，根據媒體報導，美國國內生產毛額（GDP）成長，有...

不手軟！日本再砸70億美元 全力扶植半導體國家隊Rapidus

日本未來兩年將對Rapidus公司加碼約1.1兆日圓（70億美元）資金，協助這家政府支持的企業進行先進半導體的生產計畫。

歐洲復興開發銀行：人口老化成GDP增長「不定時炸彈」

歐洲復興開發銀行今天在半年度報告中指出，各國必須立即採取行動，避免人口成長趨緩對長期經濟前景造成嚴重衝擊

Fed釋鴿派訊號！日股走勢不一 日經指數微幅收漲

美國聯邦準備理事會（Fed）官員釋出鴿派訊號，令市場對12月降息重燃希望，東京股市今天開盤走高，惟午後偏軟，日經收盤微漲...

年收逾3億美元...倫敦擬徵觀光稅 酒店業憂趕客

英國倫敦準備開徵觀光稅，對在飯店和短期出租房屋過夜的遊客收費，預計在未來幾個月宣布。此舉估計每年最多可望創造2.4億英鎊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。