中央社／ 倫敦25日綜合外電報導
歐洲復興開發銀行今天在半年度報告中指出，各國必須立即採取行動，避免人口成長趨緩對長期經濟前景造成嚴重衝擊。 情境示意圖／Ingimage
歐洲復興開發銀行今天在半年度報告中指出，各國必須立即採取行動，避免人口成長趨緩對長期經濟前景造成嚴重衝擊。 情境示意圖／Ingimage

歐洲復興開發銀行今天在半年度報告中指出，各國必須立即採取行動，避免人口成長趨緩對長期經濟前景造成嚴重衝擊。

路透社報導，報告指出，人口老化已開始阻礙部分國家的經濟成長。由於勞動年齡人口占比下降，預計新興歐洲地區2024年至2050年間，平均每人國內生產毛額的年平均成長率將因而減少近0.4個百分點。

歐洲復興開發銀行（European Bank forReconstruction and Development）首席經濟學家賈沃西克（Beata Javorcik）告訴路透社：「當前人口結構已經在侵蝕生活水準的提升，未來更將成為國內生產毛額（GDP）增長的阻力。」

她指出，後共產國家「還沒致富就已經變老」。這些國家目前年齡中位數達37歲，人均GDP僅1萬美元，僅為已開發經濟體年齡中位數於1990年代來到同等水平時的1/4。

報告指出，大部分國家難以接受以移民來抵銷生育率下降，而多數民眾對於提高人工智慧（AI）應用以改善生產力則憂喜參半。

賈沃西克表示，最有效作法是延長勞動者工作年限，這同時也需要投入若干重新培訓並且改革退休金制度。

她說：「我們需要和選民進行理性對話，讓大家了解現況，因為民眾其實傾向於低估人口發展趨勢所透露的意涵。」

「特別是將承擔年金重擔的年輕選民，我們必須讓他們對此能有充分的體認。」

歐洲復興開發銀行：人口老化成GDP增長「不定時炸彈」

歐洲復興開發銀行今天在半年度報告中指出，各國必須立即採取行動，避免人口成長趨緩對長期經濟前景造成嚴重衝擊

