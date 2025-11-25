快訊

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

分析師看好美股本周延續漲勢 標普500指數年底7,000點不是夢

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美股三大指數24日走揚後，增添投資人的樂觀氛圍。路透
美股三大指數24日走揚後，增添投資人的樂觀氛圍。路透

美股三大指數24日走揚後，增添投資人的樂觀氛圍，因為歷史經驗顯示，標普500指數常在感恩節當周上漲，並且啟動另一輪漲勢，專家認為，標普500指數在年底漲至7,000點或許是「務實」的目標。

美國科技股恢復走揚，激勵標普500指數24日上漲1.6%，為六周來最佳單日表現，那斯達克綜合指數大漲2.7%，是5月來最大單日漲幅。

歷史經驗顯示，標普500指數24日的強勁表現，常為本周與年底前行情的好兆頭。過去20年來，若標普500指數在感恩節前的周一大漲，當周通常都會走揚，唯一的例外是2014年。Bespoke投資集團的分析也顯示，股市在感恩節當周通常都會走高。

此外，美國聯準會（Fed）主席鮑爾的兩位盟友－紐約聯準銀行總裁威廉斯和舊金山聯準銀行總裁戴莉，都發表鴿派言論，強化12月降息的預期，有望延續美股的多頭走勢。

股市大多頭Yardeni研究公司創辦人雅德尼（Ed Yardeni）認為，人工智慧（AI）類股泡沫「消風」，可能使標普500指數今年底前難以達成他估算的7,000點目標，要到明年才能衝上這個里程碑，但專家指出，若美股25日續揚，在年底前再漲不到5%至7,000點，看來達成的機率升高。

瑞銀證券股票衍生商品避險基金銷售主管羅曼諾（Michael Romano）表示，隨著標普500指數和那指在100日移動均線獲得支撐，系統性基金的賣壓消退，且Fed下月降息的預期升溫，美股跌勢可能已告一段落，為年底反彈奠基，標普500指數有望在年底前攀至7,000點。

×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

魏哲家喊台積電產能差3倍？業界：誤會大了

美債殖利率小幅回升！辣媽：市場對降息預期仍樂觀、12月80%機率降1碼

川習感恩節前夕通話 川普：美中可以把目光放到大局上

老美施打新冠疫苗人數變少 莫德納淪最大做空標的稱冠標普500

相關新聞

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO背景比一比 四大熱門人選浮出檯面

蘋果（Apple）執行長庫克本月年滿65歲，儘管他曾表示希望在公司待上相當長的一段時間、蘋果對高管未設強制退休年齡，也沒...

年收逾3億美元...倫敦擬徵觀光稅 酒店業憂趕客

英國倫敦準備開徵觀光稅，對在飯店和短期出租房屋過夜的遊客收費，預計在未來幾個月宣布。此舉估計每年最多可望創造2.4億英鎊...

「政府效率部」已悄悄提前解散 DOGE稱砍赤字達標1/4

路透23日獨家報導，原應運作至明年7月的「政府效率部」(Department of Government Efficie...

分析師看好美股本周延續漲勢 標普500指數年底7,000點不是夢

美股三大指數24日走揚後，增添投資人的樂觀氛圍，因為歷史經驗顯示，標普500指數常在感恩節當周上漲，並且啟動另一輪漲勢，...

火雞價格飆漲 為何市售「感恩節套餐」還能降價賣？

今年感恩節大餐的食材行情上漲，但商家紛紛降價促銷，減輕物價上漲對消費者造成的衝擊並刺激買氣。

不甩通膨 年終購物季消費額有望「突破1兆美元」創新高

全球最大經濟體一一美國雖仍對頑固通膨、關稅以及先前政府停擺的連鎖影響抱持擔憂，但預計美國民眾將在今年的歲末節日季支出創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。