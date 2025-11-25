金融時報：Spotify將於明年初調漲美國訂閱價

英國「金融時報」今天援引3名知情人士的話報導，音樂串流巨擘Spotify將於明年第一季調漲在美國的訂閱價。

路透社報導，這家瑞典串流媒體巨頭今年8月宣布，將在南亞、中東、非洲、歐洲、拉丁美洲和亞太地區等市場調漲訂閱價格，從每月10.99歐元上調至11.99歐元（約新台幣435元）。

倘若消息屬實，這將是自2024年6月以來，Spotify首次在美國調漲價格。

Spotify尚未回應路透社的置評要求。

近年來，Spotify一直仰賴調高月費帶動獲利成長，對用戶會因其普及性而續訂也相當有信心。Spotify上季在150多個市場調漲Premium個人方案價格。

Spotify本月稍早預測，受惠於用戶強勁成長與假期季漲價效應，第4季獲利將優於華爾街預期。