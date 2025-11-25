防政府機構帳號被冒用 星警方要求蘋果谷歌強化資安

快訊

中央社／ 新加坡25日專電

新加坡發現多起透過蘋果iMessage和Google Messages冒用ID行騙案例，包含上百起冒充新加坡郵政的事件；星國警方已對蘋果和谷歌發出指令，要求採取措施，防止政府機關帳號在iMessage和Google Messages被冒用。

新加坡內政部今天發布新聞資料指出，警方依據「網路刑事危害法」（Online Criminal Harms Act）向蘋果（Apple）和谷歌（Google）發出「實施指令」（Implementation Directive），要求其在11月30日前落實防制冒名措施。

聯合早報、亞洲新聞台（CNA）等媒體報導，新加坡政府2022年即要求企業和機構加入新加坡簡訊發送者身分登記系統（SMS Sender ID Registry, SSIR），以避免民眾受到錯假訊息詐騙。

新加坡政府機關自2024年7月起使用gov.sg帳號對外發送簡訊，方便民眾辨識官方通知。儘管簡訊端已採取包括SSIR在內的多項安全措施，但這些機制目前不適用於透過iMessage和Google Messages傳送的訊息。

新加坡內政部表示，警方發現多起透過iMessage和Google Messages冒用其他已在SSIR登記的簡訊發送者ID行騙案例，其中包含超過120起冒充新加坡郵政（SingPost）的事件。

報導指出，依據實施指令，蘋果與谷歌須採取措施，包括防止帳號或群組聊天顯示冒用gov.sg或新加坡政府機關名稱，或直接過濾這類帳號、群組所發出的訊息；並確保陌生發件人的個人資料名稱不會被顯示，或在顯示時不會比電話號碼更醒目，讓用戶更容易辨識並警覺不明來源的訊息。

新加坡在2023年通過網路刑事危害法，並於2024年實施「網路通訊服務守則」及「電子商務服務守則」。依據該法令政府可向網路服務提供商發布「實施指令」，要求落實特定系統、流程或防護措施，以因應詐騙或其他惡意網路行為的風險。

