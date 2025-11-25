加密貨幣崩盤禍根？ 因為「他們」跑太快

在短短六周內，加密貨幣市值蒸發近1兆美元，令習於劇烈波動的投資社群也大受震撼。比特幣自10月初創下12.6萬美元歷史新高後反轉走低，上周五甚至跌破8.1萬美元，目前報價反彈至略低於8.8萬美元，本月很可能成為加密貨幣史上最慘烈月份之一，而市場是否觸底仍未知。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據德意志銀行分析，與過往多由散戶投機情緒驅動的崩盤不同，本輪跌勢發生在機構大舉進場、政策變革與全球經濟變局交織之際，而最關鍵之處在於，主流資金的操作邏輯與典型加密貨幣投資人截然不同。

比特幣目前深陷熊市，價格較前次高點已暴跌30%，跌幅遠超過標普500指數僅自高點回調3%，這可能造就2022年「加密寒冬」以來最嚴峻的局面。聯準會是否降息不確定性以及人工智慧估值有疑慮的雙重夾擊，使整體風險資產承壓。

然而，最致命因素是主流資金加入帶來的市場結構質變。自美國監管機關批准現貨比特幣基金後，數十億美元的傳統資金湧入市場，但新進投資人並不具備早期信仰型擁護者的忠誠度。

此一結構性變化的影響在10月10日閃崩時一覽無遺。川普當日重啟對中貿易戰，引發恐慌性拋售，進而導致高度槓桿部位瞬間連環斷頭時，大量新進主流資金選擇抽身，市場喪失穩定買盤，加劇價格波動。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick指出，比特幣如今已經普羅大眾化，其結果是，新進投資人僅將比特幣視作普通的高波動性資產，一旦遭遇價格閃崩或波段回調，撤出速度更快。