改寫AI版圖震撼彈？Meta傳洽購Google的AI晶片 輝達盤後應聲崩跌3%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
科技新聞網站報導，Google專為AI推論打造的「張量處理器」（TPU）獲得Meta洽談採購，可能進一步吃下輝達的AI晶片市場。歐新社
科技新聞網站報導，Google專為AI推論打造的「張量處理器」（TPU）獲得Meta洽談採購，可能進一步吃下輝達的AI晶片市場。歐新社

Meta傳出正洽談支出數十億美元採購Google研發的AI晶片，也就是專為AI推論打造的「張量處理器」（TPU），消息激勵Google母公司Alphabet股價在周一（24日）盤後交易大漲超過3%，輝達（Nvidia）則一度下跌2.7%

根據科技新聞網站「The Information」引述一位知情人士說法報導，Meta正在洽談2027年在旗下資料中心使用這些名為TPU的晶片。此外，Meta明年可能會向Google的雲端部門租用晶片。

若達成協議，可望幫助Google的TPU成為輝達AI晶片的替代選項，而Meta目前使用的是輝達的GPU（繪圖處理器）。不久前，Google已與另一家AI模型業者Anthropic達成協議，將提供多達100萬顆TPU。

The Information報導指出，這項業務也可能大幅推升Google的營收。根據一位聽到市場傳言的消息人士透露，Google Cloud部門的一些主管曾表示，這項業務可能讓公司搶下輝達年營收的10%。依照輝達營收規模計算，這代表Google每年可增加數十億美元營收。

Google吸引客戶採用TPU的方式之一，是強調它們比昂貴的輝達晶片便宜。輝達晶片的高價，使得像甲骨文（Oracle）等其他雲端服務供應商面臨高成本，難以靠出租輝達晶片的算力，產生良好的毛利率。

不過，目前輝達仍在AI加速器市場中占據主導地位，而且可能會想辦法阻止Google擴大在AI晶片市場的企圖。輝達的霸主地位也推升其收入與現金流，讓它能進一步投資於OpenAI和Anthropic等客戶。

Google和Meta的代表並未立即回應置評請求。

消息出爐後，Alphabet股價在周一盤後大漲3.3%，報每股329.10美元，延續收盤時上漲高達6.28%的漲勢；輝達則一度重挫2.7%至177.71美元。

