快訊

家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」 專家：掃完空氣都清新了

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

蘋果罕見裁員 傳銷售部門精簡數十人

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果精簡銷售部門人力，傳出裁員數十人。路透
蘋果精簡銷售部門人力，傳出裁員數十人。路透

蘋果公司（Apple）出現罕見的裁員行動，精簡了針對企業、學校和政府的產品銷售人力，知情人士說，削減了數十人。

消息來源告訴彭博新聞，蘋果管理階層在過去幾周通知了被裁的員工。裁員涵蓋了整個銷售部門，某些團隊尤其受到嚴重影響，不過公司並未告知員工共有多少人被裁減。

據了解，受影響的職位包括服務大型企業、學校和政府機構的客戶經理，以及為潛在大型客戶舉辦會議和產品示範的蘋果簡報中心工作人員。

此次裁員涉及一些資深管理人員，甚至包括一些在蘋果公司工作了二、三十年的員工。裁員的一大目標是負責對美國國防部和司法部等機構銷售的團隊；未被裁員之前，這支團隊已經因為政府停擺43天加上先前政府效率部試圖削減開支，面臨嚴峻形勢。

蘋果在周一（24日）證實公司正在整頓銷售部門，但說明具體細節。

蘋果公司一位發言人在聲明中說：「為了與更多客戶建立聯繫，我們正在對銷售團隊進行一些調整，這會影響到少量職位。」他強調，「我們仍在招聘，受影響的員工可以申請新的職位」。

彭博指出，蘋果很少在整個部門內進行人力縮編，因此這次裁員，讓被裁員工感到相當意外。在這個時間裁員，特別引人注意，是因為蘋果的營收現正以多年來最快速度成長，而且本季有望實現近1,400億美元銷售額，改寫歷史新高。

再者，蘋果公司也計劃明年初要推出一款新的平價筆記型電腦，可能會有助於獲得新的企業和教育領域客戶。

這輪最新的裁員行動之前，蘋果先在澳洲和紐西蘭的銷售團隊裁減了大約20人。公司內部將這輪裁員定位為精簡銷售隊伍、消除職責重疊。但部分受影響的員工表示，其實是公司為了將更多銷售轉移到第三方經銷商，降低內部薪資支出等成本。

×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～加入就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

紅十字會全球裁撤2900職位 衝擊日內瓦經濟

蘋果首款折疊iPhone 有望明年問世 三關鍵拚後發先至

奇異果總是硬梆梆？1招天然催熟快速變軟變甜！這樣吃更能吃到最多纖維

「懷孕歧視」遭裁員釀滅門悲劇 洪申瀚：規劃專案公布違法企業

相關新聞

加密貨幣崩盤禍根？ 因為「他們」跑太快

在短短六周內，加密貨幣市值蒸發近1兆美元，令習於劇烈波動的投資社群也大受震撼。比特幣自10月初創下12.6萬美元歷史新高...

改寫AI版圖震撼彈？Meta傳洽購Google的AI晶片 輝達盤後應聲崩跌3%

Meta傳出正洽談支出數十億美元採購Google研發的AI晶片，也就是專為AI推論打造的「張量處理器」（TPU），消息激...

蘋果罕見裁員 傳銷售部門精簡數十人

蘋果公司（Apple）出現罕見的裁員行動，精簡了針對企業、學校和政府的產品銷售人力，知情人士說，削減了數十人。

年終血拚神器！OpenAI推ChatGPT購物工具 幫你量身推薦產品過濾業配文

OpenAI推出免費的AI購物研究工具，主打能在年底購物旺季期間，為ChatGPT的使用者生成個人化的購物指南。

川普啟動「創世紀任務」！衝刺AI科研突破 將聯手輝達、超微等大廠

美國總統川普周一（24日）簽署行政命令，成立「創世紀任務」（Genesis Mission），以加速推動人工智慧的創新。

亞馬遜加碼650億美元投資算力 新建印州資料中心、增強美政府AI運算

亞馬遜（Amazon）為提升雲端算力，支援快速成長的人工智慧（AI）需求，計劃在美國印第安納州北部投資約150億美元設立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。