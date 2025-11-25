查中國貨非法流入市場 義大利警方突擊亞馬遜2據點

3名知悉內情的消息人士透露，義大利警方今天突擊搜查亞馬遜（Amazon）兩處據點，作為調查其涉嫌走私中國貨物及違反歐洲聯盟（EU）海關法規的一部分。

根據路透社所見的法院文件，義大利檢方懷疑這家電商巨頭充當「特洛伊木馬」，使大量未繳納關稅和銷售稅的中國商品流入義大利市場。

消息人士說，義大利金融警察（Guardia di Finanza）與海關人員在北部貝加莫省（Bergamo）奇維達泰亞爾皮亞諾（Cividate al Piano）的亞馬遜物流中心查扣約5000件商品，包括玩具、手機殼、氣炸鍋、原子筆與小剪刀等。

此外，警方在亞馬遜位於米蘭（Milan）市中心的義大利總部扣押資訊設備，並確認了負責境內貨物流動的主管身分。

亞馬遜對此次搜查不予置評，僅表示公司「致力遵守所有適用的稅法，並與相關當局充分合作」。

這起走私調查源自先前一樁涉及12億歐元（約新台幣435億元）的逃稅案。米蘭檢方與蒙薩（Monza）金融警察懷疑貨品先從中國進入歐洲，再透過不明管道流入義大利，繞過銷售稅與關稅在亞馬遜平台銷售。

檢方指出，此舉涉及走私及違反歐盟海關法規。

3名消息人士說，涉案商品數量可能高達50萬件，且有數十家義大利公司參與其中，其中許多被認為是中國企業設置的空殼公司。

目前尚不清楚此次搜查是否會影響亞馬遜在義大利的營運。

一名消息人士說，相關調查預計將擴大至歐盟所有27個成員國。