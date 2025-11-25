年終血拚神器！OpenAI推ChatGPT購物工具 幫你量身推薦產品過濾業配文

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在年終購物旺季來臨之際，OpenAI推出免費的ChatGPT購物研究工具。美聯社

OpenAI推出免費的AI購物研究工具，主打能在年底購物旺季期間，為ChatGPT的使用者生成個人化的購物指南。

雖然聊天機器人ChatGPT已經能回答與購物相關問題，但OpenAI 24日在部落格貼文表示，OpenAI已訓練GPT-5 mini模型的一個版本 ，會主動提出釐清需求的問題，並從OpenAI認為品質較高網站上發表的購物評論中取得答案。

在宣布上述消息前，OpenAI的代表向記者解釋說，例如在Reddit論壇上發表的使用者經驗分享，可能被視為比付費行銷內容或產品頁面上的評論更可信。他們補充說，該工具在引用產品連結時，也不會優先考慮特定網站。

這項新工具與ChatGPT使用者習慣的文字互動方式不同。人們可在聊天介面點選專門的「購物研究」按鈕，並以指令描述需求，例如：「找一張適合套房的小沙發」或「我要送一份禮物給喜歡畫畫的4歲姪女」。

研究工具不會立即產生文字回覆，而是會以問答形式提出更多問題，考量可能的因素，例如預算、顏色偏好和物品大小等。在從網路蒐集資訊的同時，它會陸續推薦10到15項商品，並讓使用者點選「更多類似商品」或「不感興趣」以進一步調整最終的推薦購物清單。

OpenAI表示，新的購物工具在電子產品、美妝、家居、園藝、廚房、家電與戶外用品等細節密集類別中特別「表現優異」。但由於新工具生成清單可能需要幾分鐘，建議使用者若是查詢價格、硬體規格這類較簡單的購物問題，仍可使用一般的ChatGPT搜尋。

OpenAI也建議使用者前往商家網站取得最準確的資訊，提醒用戶新工具「可能會在產品細節上犯錯」，例如價格與庫存狀態。

隨著聊天機器人市場競爭加劇，OpenAI一直在擴大ChatGPT的應用，以吸引更多使用者。例如過去幾周，OpenAI推出ChatGPT群組聊天室、美國中小學教師可使用的免費版本聊天機器人，以及內建ChatGPT的網頁瀏覽器。

在購物領域的競爭更是激烈。OpenAI與Perplexity AI等競爭同業正爭相讓自家的AI工具成為消費者購物流程中的一環，為新的收入來源打開大門。然而，OpenAI並不立即試圖從購物研究工具中獲利，該公司表示在1月前，所有免費與付費用戶都可享有「幾乎無限制使用」。

