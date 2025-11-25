油價中止連三跌、上漲漲逾1%追隨美股走高 降息預期提振金價

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在美國德州Midland附近的二疊紀盆地，一座抽油機幫助從油井中抽取原油。路透
國際油價周一（24日）上漲約1%，隨著股市上漲，結束了連續三天的下跌走勢，因市場押注美國12月降息的可能性增加，同時，交易人士對俄羅斯能否達成烏克蘭和平協議的疑慮加深，這攸關俄羅斯的石油出口前景；金價上漲，因美國降息預期升溫。

油價中止連三跌 上漲超過1%

布蘭特原油1月期貨上漲0.81美元，漲幅1.3%，收報每桶63.37美元；西德州中級原油（WTI）1月期貨漲0.78美元，漲幅1.3%，收報每桶58.84美元。

上周五，兩大指標原油均收於10月21日以來最低水準。

美國和烏克蘭官員周一試圖縮小雙方在結束烏克蘭戰爭計畫上的分歧，此前他們同意修改一份被基輔及其歐洲盟友視為克里姆林宮願望清單的美國提案。烏克蘭總統澤倫斯基基周一表示，談判已至「關鍵時刻」，他指出有關領土和主權的談判將十分艱難

能源顧問公司Ritterbusch and Associates分析師在報告中表示，近期油價疲軟主要受烏俄和平談判取得進展的報導影響，「不過，我們認為風險溢價減少超過5%有些過度」。他們補充說，戰爭可能繼續下去，重新將地緣政治風險注入油市。

歐洲理事會主席科斯塔稱讚烏克蘭戰爭談判出現「新動能」，並承諾歐盟將繼續支持烏克蘭。

摩根大通預測，2027年布蘭特原油均價為每桶57美元，美國原油均價為53美元，同時維持2026年預測不變，分別為58美元和54美元。

金價漲逾1%

金價周一上漲超過1%，因聯準會下月降息預期不斷升溫，投資人等待新的美國經濟數據為貨幣政策提供進一步線索。

現貨金價24日收盤勁揚1.75%，報每英兩4,136.31美元；12月交割的美國黃金期貨收高0.4%，結算價報每英兩4,094.2美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「市場愈來愈相信，聯準會將在12月降息。」「我們正在等待經濟數據，預期數據可能會稍顯疲軟。通膨可能不會很高，所有這些都預示著黃金會有相當好的表現。」

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）上周五表示，美國利率「在短期內」可能下降，但不會危及聯準會的通膨目標，同時有助於防範就業市場下滑。

芝商所的FedWatch工具周一顯示，聯準會12月降息機率79%。

與此同時，美國和烏克蘭周一繼續舉行會談，以制定一項可接受的計畫來結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭，雙方同意修改美國早些時候提出的一項提案，許多人認為該提案對莫斯科過於有利。

StoneX分析師Rhona O'Connell在一份報告中表示：「隨著聯準會的討論占據更多頭條，以及地緣政治的波動，尤其是烏克蘭問題，黃金仍有可能獲得買盤，但我們認為，黃金仍將陷於4,000美元至4,100美元的區間。」

現貨白銀上漲1.7%，至每英兩50.84美元；白金上漲2.3%，至1,545.91美元；鈀金上漲1.7%，至1,398.21美元。

