聽新聞
0:00 / 0:00
台積電ADR大漲超過3% 日月光聯電漲勢也威猛
台股ADR周一（24日）收盤勁揚，Google最新AI模型Gemini 3好評如潮，帶動市場AI題材重燃，台積電ADR收盤大漲3.48%，報每股284.64美元，換算並折合台幣後為每股1,790.39元，較台北交易股票溢價率為30.21%。聯電、日月光也大漲超過 2%。
道瓊工業指數24日收盤上漲202.86點，漲幅0.44%，報46,448.27點。標普500指數上漲102.13點，漲幅1.55%，收6,705.12點，創六周來最佳單日表現。那斯達克指數大漲598.92點，漲幅2.69%，至22,872.01點，創5月份以來最大單日漲幅。
費城半導體指數勁揚296.77點，漲幅4.63%，報6,703.20點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 222.67 +2.46 210.50 5.78
中華電 CHT 130.77 -0.67 132.00 -0.93
台積電 TSM 1,790.39 +3.48 1,375.00 30.21
聯電 UMC 46.80 +2.76 46.55 +0.53
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言