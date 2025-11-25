快訊

台積電ADR大漲超過3% 日月光聯電漲勢也威猛

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電ADR收盤大漲3.48%。路透
台積電ADR收盤大漲3.48%。路透

台股ADR周一（24日）收盤勁揚，Google最新AI模型Gemini 3好評如潮，帶動市場AI題材重燃，台積電ADR收盤大漲3.48%，報每股284.64美元，換算並折合台幣後為每股1,790.39元，較台北交易股票溢價率為30.21%。聯電、日月光也大漲超過 2%。

道瓊工業指數24日收盤上漲202.86點，漲幅0.44%，報46,448.27點。標普500指數上漲102.13點，漲幅1.55%，收6,705.12點，創六周來最佳單日表現。那斯達克指數大漲598.92點，漲幅2.69%，至22,872.01點，創5月份以來最大單日漲幅。

費城半導體指數勁揚296.77點，漲幅4.63%，報6,703.20點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 222.67 +2.46 210.50 5.78

中華電 CHT 130.77 -0.67 132.00 -0.93

台積電 TSM 1,790.39 +3.48 1,375.00 30.21

聯電 UMC 46.80 +2.76 46.55 +0.53

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股
×

