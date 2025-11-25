市場燃起降息希望、AI泡沫疑慮暫緩 美股收紅
華爾街股市今天收高，延續先前的反彈行情。上週，由於擔心人工智慧（AI）科技泡沫化，股市經歷了一波劇烈震盪，如今美國降息希望再度升溫，提振了市場情緒。
道瓊工業指數終場上漲202.86點，或0.44%，收在46448.27點。
標準普爾500指數上漲102.13點，或1.55%，收在6705.12點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲598.93點，或2.69%，收在22872.01點。
費城半導體指數上漲296.77點，或4.63%，收在6703.2點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言