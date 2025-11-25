市場燃起降息希望、AI泡沫疑慮暫緩 美股收紅

華爾街股市今天收高，延續先前的反彈行情。上週，由於擔心人工智慧（AI）科技泡沫化，股市經歷了一波劇烈震盪，如今美國降息希望再度升溫，提振了市場情緒。

道瓊工業指數終場上漲202.86點，或0.44%，收在46448.27點。

標準普爾500指數上漲102.13點，或1.55%，收在6705.12點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲598.93點，或2.69%，收在22872.01點。

費城半導體指數上漲296.77點，或4.63%，收在6703.2點。