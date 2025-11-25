亞馬遜將投資500億美元 為美政府機構擴充AI能力
亞馬遜公司（Amazon.com）今天表示，將投資高達500億美元，為美國政府客戶擴充人工智慧（AI）與超級運算能力，這是針對公共部門規模最大的雲端基礎設施承諾之一。
路透社報導，這項計畫預計將在2026年動工，將透過配備先進運算與網路系統的新建資料中心，在AWS最高機密（Top Secret）、AWS機密（AWS Secret）與AWS政府雲（AWS GovCloud）區域新增近1.3吉瓦（GW）的新AI與高效能運算能力。
1吉瓦的運算能力大致足夠平均為75萬戶美國家庭供電。
亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）執行長賈曼（Matt Garman）說：「這項投資將移除過去阻礙政府發展的技術障礙。」
AWS已是美國政府主要的雲端服務供應商，目前服務超過1萬1000個政府機構。
