西方稀土保衛戰失利！非洲一座稀土礦落入中國之手

多年來，澳洲礦業公司Peak Rare Earths試圖在非洲坦尚尼亞建立採礦計畫，希望能協助西方國家擺脫對中國大陸稀土的依賴，但在數周之前，該計畫落入中國手中。

這項失敗過程，凸顯北京是如何支配稀土供應，並以此獲取地緣政治利益，進而迫使美國總統川普在貿易戰中讓步。

Peak Rare Earths在秋季稍早被中國的盛和資源收購，是中國的布局一環；倫敦智庫基準礦物情報（Benchmark Mineral Intelligence）表示，這意味著在2029年，中國將取得坦尚尼亞這個新興稀土供應地，所出產的所有稀土。部分人士將這種情勢，比作中國對剛果民主共和國鈷的生產控制。

戰略與國際研究中心關鍵礦物專家巴斯卡蘭說，「這是非常重大的失利」，「中國握有更大的市場影響力，同時也加強它影響脆弱市場的能力」。

阻止中國國有企業買下全球戰略礦藏，已成西方的緊急課題。在盛和收購Peak Rare Earths一案之後，美國與澳洲同意加強審查機制，以國安為由遏阻關鍵礦物與稀土資產的出售。

但礦業專家指出，法律難以阻止作為礦產勘探主力的澳洲上市公司將礦場出售給海外實體。在國家補貼充裕、又懂得在貪腐猖獗的開發中國家運作的情況下，中國企業往往能開出比西方對手更高的價格。