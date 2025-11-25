美財長看景氣 明年表現強勁

美國財長貝森特23日接受NBC節目訪問時表示，美國2026年並沒有陷入衰退的風險，並稱美國民眾很快就會感受到川普政府在貿易和租稅方面的經濟政策帶來的好處。

貝森特表示，長達43天的史上最長政府停擺，導致美國經濟出現110億美元的永久性損失，但因為利率調降與實施減稅，他對明年經濟成長抱持樂觀態度。他還補充，一連串的貿易協定也將有利於提升經濟，預期全國各地將有新工廠開幕。

他說：「我對2026年非常非常樂觀。我們已替一個強勁、且不帶通膨壓力的成長環境打好基礎。」

貝森特指出，共和黨推動的「大而美法」部分內容才剛開始實施，對經濟的影響尚未完全顯現。新法讓川普在第一任2017年推動的減稅條款改為永久措施，並納入年長者額外補貼以抵銷社會安全稅負，同時提高州和地方稅的扣抵上限。新法中也包含小費收入、加班費和汽車貸款的減稅措施。

貝森特說，醫療變得更負擔得起。他表示，川普政府本周還會就此發布更多消息。

他也坦言，經濟中確實有部分領域開始顯現吃緊跡象，包括房市和對利率敏感的產業。他指出，服務業或許推升了通膨，但能源價格下滑很快就會讓物價回落。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特同日接受福斯新聞訪問時則預期，2026年經濟「絕對是大爆發的一年」，儘管出現史上最長的政府停擺，今年第4季可能會因此有些「小插曲」，第4季經濟成長預估已下修一半，成長率為1.5%至2%，製造業的就業機會增加，預計有助於2026年的經濟前景。

這次華府國會僵局導致聯邦政府關門持續了43天，是美國史上最長的一次。

NBC News 最近民調顯示，約三分之二選民認為，川普政府在經濟和生活成本上的表現不如預期。