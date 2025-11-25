快訊

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

印尼國營基金擬錢進海外

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

類似台灣勞保的印尼國營基金BPJS Ketenagakerjaan主管24日說，如果獲得政府批准海外投資，有意投資提供人工智慧（AI）產業基礎設施的公司，範圍包括台灣、美國日本及南韓。

路透報導，這個印尼數一數二大機構投資人的投資發展部主管愛德溫說，目前該基金正等待監管單位批准其海外投資申請，希望藉此拓展有限的國內機會，目前尚無決策時程表。

愛德溫說，該基金申請將海外投資比例提高至總投資組合的5%。這家社會保障基金的資產管理規模達879兆印尼盾（520億美元）。他說：「AI供應鏈將是我們投資組合良好多元化選擇，投資標的可能包括美國、台灣、日本與南韓。」

愛德溫表示，看好與AI產業相關的公司，包括資料中心、為AI產業供電的能源公司及電纜業者。他還說，核心AI企業如晶片製造商則「競爭過於激烈」。

印尼 日本 美國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

印尼國營基金擬投資海外AI基礎設施廠 瞄準台美日韓

川普要擔心了？南韓喊話台灣合作爭取晶片關稅優待 學者提3關鍵癥結點

洪申翰：政府不會讓勞保倒 撥補入法可望三讀

阿里電商擴大進軍南韓 攜手新世界合設新公司 增強競爭力 叫陣酷澎

相關新聞

路透：美聯邦參議員呼籲調查臉書和IG詐騙廣告

路透6日引述社群媒體巨頭Meta內部文件發布長篇特別報導指出，該公司在2024年底的內部預測中估計，約有10%的年度總收...

美財長看景氣 明年表現強勁

美國財長貝森特23日接受NBC節目訪問時表示，美國2026年並沒有陷入衰退的風險，並稱美國民眾很快就會感受到川普政府在貿...

AI巨頭狂發債 亞馬遜、Meta等9月來共發行近900億美元 華爾街不安

科技巨頭為了籌措人工智慧（AI）相關投資大舉發債，不僅導致新債價格下跌，也讓股市投資人對AI熱潮更加不安。

老美施打新冠疫苗人數變少 莫德納淪最大做空標的稱冠標普500

隨著美國過去數月施打新冠疫苗的人數持續減少，疫苗大廠莫德納（Moderna）股價已跌至新冠疫情前的低點，並成為標普500...

印尼叫車平台GoTo撤換執行長 鋪路合併 Grab

印尼叫車平台GoTo將撤換對併購形成障礙的現任執行長，為與同業Grab合併鋪路，有望因此催生一款東南亞的「超級App」。

印尼國營基金擬錢進海外

類似台灣勞保的印尼國營基金BPJS Ketenagakerjaan主管24日說，如果獲得政府批准海外投資，有意投資提供人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。