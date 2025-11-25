印尼國營基金擬錢進海外

類似台灣勞保的印尼國營基金BPJS Ketenagakerjaan主管24日說，如果獲得政府批准海外投資，有意投資提供人工智慧（AI）產業基礎設施的公司，範圍包括台灣、美國、日本及南韓。

路透報導，這個印尼數一數二大機構投資人的投資發展部主管愛德溫說，目前該基金正等待監管單位批准其海外投資申請，希望藉此拓展有限的國內機會，目前尚無決策時程表。

愛德溫說，該基金申請將海外投資比例提高至總投資組合的5%。這家社會保障基金的資產管理規模達879兆印尼盾（520億美元）。他說：「AI供應鏈將是我們投資組合良好多元化選擇，投資標的可能包括美國、台灣、日本與南韓。」

愛德溫表示，看好與AI產業相關的公司，包括資料中心、為AI產業供電的能源公司及電纜業者。他還說，核心AI企業如晶片製造商則「競爭過於激烈」。