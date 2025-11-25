AI巨頭狂發債 亞馬遜、Meta等9月來共發行近900億美元 華爾街不安
科技巨頭為了籌措人工智慧（AI）相關投資大舉發債，不僅導致新債價格下跌，也讓股市投資人對AI熱潮更加不安。
據Dealogic統計，自9月初以來，亞馬遜、Alphabet、Meta和甲骨文（Oracle）等所謂超大規模資料中心業者（hyperscaler）已發行將近900億美元的投資級公司債，金額比過去40個月加總的發行量還多。
同時，像TeraWulf和Cipher Mining這類由比特幣挖礦起家的AI資料中心開發商，也湧入高收益債市場，發行逾70億美元的低評級公司債。
業者發債尚稱順利，但有的不得不付出比預期高得多的利率。這些公司債價格也一路走跌，可見突然湧入這麼大規模的債券令投資人措手不及，同時也反映市場對企業信用體質惡化的疑慮。
原本就對AI企業價位偏高感到不安的股市投資人，也開始注意到債市的疲軟。與此同時，用於替這些公司債避險的信用違約交換（CDS）成本也攀升，不同類型的投資人的悲觀心理交錯下，形成連鎖反應。
Janus Henderson Investors多元信貸部全球主管勞伊德說：「現在市場高度連動。若AI類股開始大跌，授信市場很難好過來，反之亦然。」
最近科技公司債並非全面受壓。Alphabet、亞馬遜和微軟受到的衝擊相對較小，主因是這些企業每季都能創造大量現金，足以支應多數AI支出。
至於Meta，手上的現金部位相對沒那麼雄厚，外界認為，為了實現執行長祖克柏的雄圖，未來恐怕還得再舉債。Meta在10月底發行300億美元公司債，開出明顯高於自家舊債的殖利率，才能吸引投資人買單。甲骨文處境則更吃緊。
多數投資人認為，就算公司債持續遭到拋售，也很難拖慢AI基礎設施的擴張腳步，因為對主導這波發債潮的科技巨人而言，「錢不是問題」。但不少人也指出，股市和債市之間的負向循環還會延續，尤其甲骨文違約風險保險成本走高這件事，已在華爾街引起廣泛關注。
