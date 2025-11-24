快訊

美股早盤／最新AI模型獲青睞 字母漲逾5%率大盤攻高 台積電ADR漲1%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Google最新的AI模型提振市場信心，美股三大指數24日早盤全面上漲。路透
Google最新的人工智慧（AI）模型提振市場對AI題材的信心，美股三大指數24日早盤普遍上漲，道瓊工業指數一度漲約90點，但隨後由紅翻黑。

標普500指數早盤漲0.7%、那斯達克指數漲1.4%。費城半導體指數跳漲2.5%、台積電ADR漲1.1%。

字母公司股價早盤大漲逾5%，該公司旗下的Google上周發表最新人工智慧（AI）模型Gemini 3，使投資人更加看好它在AI競賽中的地位。

紐約聯準銀總裁威廉斯暗示12月仍可能降息後，帶動美股上周五回升，市場試圖在此基礎上續漲。

11月最後這周，投資人恐怕也不好過。隨著接下來交易量預料轉淡，且在聯準會12月決策會議登場前缺乏明顯催化因素，市場的波動性可能升高。Siebert Financial投資長馬雷克指出，投資人討厭雜訊，「但他們渴望的確定性，市場現在就是無法給予」。

美股本周四（27日）將因感恩節休市，周五（28日）則提前在美東時間下午1時收盤。

