Fed理事沃勒倡議12月降息 之後則是「這個作法」

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）理事沃勒。美聯社
美國聯準會（Fed）理事沃勒。美聯社

美國聯準會（Fed）理事沃勒（鴿派，有投票權）24日表示，他倡議12月降息，但從明年元月接收大大量經濟數據之後，Fed便能夠更強調「一會一決議（meeting-by-meeting）的作法。

沃勒表示，「就雙重使命而言，我主要是擔憂勞動市場，因此我倡議下次會議降息。到明年元月時，你們可能會看到更重視一會一決議的作法」。

目前投資人預期Fed將於12月9-10日會議時降息的機率約70%。

勞工統計局預訂12月16日公布10月及11月就業數據，12月18日公布11月消費者物價指數。沃勒指出，最新數據顯示勞動市場仍然軟弱，「我仍不認為勞動市場將在未來6-8周期間能夠翻升」；「如果數據驟然顯示通膨或就業回升，或經濟正在起飛，則可能需要留意」。

Fed 通膨
