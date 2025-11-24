快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎說，史上最大崩盤已至，建議加碼黃金、白銀、比特幣及乙太幣，其中最穩的是白銀。圖擷取自自X @FT__Trading
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎說，史上最大崩盤已至，建議加碼黃金、白銀、比特幣及乙太幣，其中最穩的是白銀。圖擷取自自X @FT__Trading

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎23日在X發文，表示史上最大崩盤正在發酵，建議投資人搶進黃金、白銀、比特幣及乙太幣，而他最看好白銀的表現。

他說，他在2013年的著作「富爸爸教你預見經濟大未來」預期史上最大崩盤山雨欲來，「很不幸的，崩盤已降臨，不僅僅影響美國，歐洲與亞洲市場也正在崩跌」。

他表示：「人工智慧（AI）將摧毀就業，當就業市場崩盤，商辦與住宅房地產也會同步崩跌，是時候加碼黃金、白銀、比特幣與乙太幣。」

他提到：「白銀是最棒、也是最安全的資產。」「銀價今日落在每英兩50美元，我預期很快會攀抵70美元，且有望在2026年衝上200美元。」

「好消息是，當數百萬人落得一無所有，如果你做好完善準備，這次的崩盤會讓你更富有。」

他說，他未來還會在更多的X貼文中，提出更多致富的方法。

黃金 比特幣 AI
相關新聞

富爸爸作者曝史上最大崩盤已至：AI將摧毀就業 持有「這資產」免驚

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎23日在X發文，表示史上最大崩盤正在發酵，建議投資人搶進黃金、白銀、比特幣及乙太幣...

Fed理事沃勒倡議12月降息 之後則是「這個作法」

美國聯準會（Fed）理事沃勒（鴿派，有投票權）24日表示，他倡議12月降息，但從明年元月接收大大量經濟數據之後，Fed便...

歐央行警告穩定幣吸走銀行存款 擠兌恐造成金融衝擊

歐洲中央銀行（ECB）今天警告，穩定幣（stablecoins）可能吸走歐元區銀行的個人帳戶存款，並在出現擠兌時對全球金...

川普「星際之門」AI計畫違法沒人戳破？專家指已觸犯兩法

美國總統川普1月上任後旋即宣布成立規模高達5,000億美元的「星際之門」（Stargate）計畫，OpenAI、甲骨文（...

價格只要三分之一！英研究：英國未來恐充斥陸製風電機

英國研究指出，中國大陸生產的離岸風力發電機，成本只要歐洲同業的三分之一；警告未來英國水域恐怕會充斥著大陸製風機。

「如僅2張機票 台日是我目的地」！前英特爾CEO季辛格談亞洲科技優勢

日經亞洲24日刊出矽谷創投公司Playground Global合夥人、前英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger...

