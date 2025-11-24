聽新聞
富爸爸作者曝史上最大崩盤已至：AI將摧毀就業 持有「這資產」免驚
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎23日在X發文，表示史上最大崩盤正在發酵，建議投資人搶進黃金、白銀、比特幣及乙太幣，而他最看好白銀的表現。
他說，他在2013年的著作「富爸爸教你預見經濟大未來」預期史上最大崩盤山雨欲來，「很不幸的，崩盤已降臨，不僅僅影響美國，歐洲與亞洲市場也正在崩跌」。
他表示：「人工智慧（AI）將摧毀就業，當就業市場崩盤，商辦與住宅房地產也會同步崩跌，是時候加碼黃金、白銀、比特幣與乙太幣。」
他提到：「白銀是最棒、也是最安全的資產。」「銀價今日落在每英兩50美元，我預期很快會攀抵70美元，且有望在2026年衝上200美元。」
「好消息是，當數百萬人落得一無所有，如果你做好完善準備，這次的崩盤會讓你更富有。」
他說，他未來還會在更多的X貼文中，提出更多致富的方法。
