快訊

川普要擔心了？南韓喊話台灣合作爭取晶片關稅優待 學者提3關鍵癥結點

歐美部長會面談貿易 歐盟：將促美方調降鋼鐵關稅

中央社／ 布魯塞爾24日綜合外電報導

歐洲聯盟今天在比利時布魯塞爾與美國商務部長盧特尼克會談時，將敦促美方進一步落實歐美7月達成的貿易協議，包括降低鋼鐵關稅。

法新社報導，盧特尼克（Howard Lutnick）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將出席與歐盟27個成員國貿易部長的會談。這將是歐美達成關稅協議以來，雙方官員的首次高層級會談。

今年7月，歐盟與美國達成協議，美國將對歐盟出口的大多數商品課徵15%的關稅，但雙方仍在爭取進一步的貿易讓步。

歐盟希望美國降低現行對鋼鐵及鋁材的50%關稅，華府則要求歐盟撤回環保及數位規範。

歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（MarosSefcovic）告訴記者：「我們也承認未來還有許多工作要做，尤其是在鋼鐵及其衍生產品方面，我們不僅尋求降低關稅，也希望共同面對全球產能過剩的問題。」

但他補充道：「今天不是談判，而是盤點現狀。」

歐盟同時也在推動與美國建立更廣泛的「金屬聯盟」，以防範中國產能過剩對歐美各自的經濟造成影響。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）指出，這次會談將是討論如何「穩定歐美貿易關係」的機會。

他補充道，這也是「一次很好的機會，討論我們共同面臨的問題，亦即全球貿易體系及中國等」。

歐盟 美國 盧特尼克
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

NBA／「鎖喉」魔術薩格斯引爆衝突 尼克哈特澄清：並非故意

「尼克、茱蒂飲料杯套」超可愛！哈根達斯「動物方城市」限量冰品上桌

NBA／對魔術沒轍！尼克苦吞對戰連敗還折損先發大將

NBA／裁判吹進攻犯規處決獨行俠 尼克主帥：正確吹判

相關新聞

川普「星際之門」AI計畫違法沒人戳破？專家指已觸犯兩法

美國總統川普1月上任後旋即宣布成立規模高達5,000億美元的「星際之門」（Stargate）計畫，OpenAI、甲骨文（...

價格只要三分之一！英研究：英國未來恐充斥陸製風電機

英國研究指出，中國大陸生產的離岸風力發電機，成本只要歐洲同業的三分之一；警告未來英國水域恐怕會充斥著大陸製風機。

歐央行警告穩定幣吸走銀行存款 擠兌恐造成金融衝擊

歐洲中央銀行（ECB）今天警告，穩定幣（stablecoins）可能吸走歐元區銀行的個人帳戶存款，並在出現擠兌時對全球金...

「如僅2張機票 台日是我目的地」！前英特爾CEO季辛格談亞洲科技優勢

日經亞洲24日刊出矽谷創投公司Playground Global合夥人、前英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger...

歐洲汽車業有多慘？零件大廠CEO示警：達爾文式轉型將引爆裁員潮

法國汽車零件製造大廠Valeo近日示警，歐洲汽車產業正面臨「達爾文式轉型」，若歐盟未能採取有效措施保護本土供應商，免受來...

基辛格：美國要費幾十年才能打造和台灣類似的晶片供應鏈

正在台灣訪問的英特爾前執行長基辛格表示，若要發展新一代運算、人工智慧（AI）、機器人等先進技術，與台灣和日本電子產業生態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。