美國降息希望再現 亞股普遍收高

中央社／ 香港24日綜合外電報導

美國降息希望再度浮現，為上週因科技股泡沫疑慮而震盪不已的全球股市帶來一絲平穩，亞洲股市今天普遍走揚。

法新社報導，今年以來，投資人敲進人工智慧（AI）相關類股，帶動股價節節攀升，多家企業股價屢創新高，AI晶片巨擘輝達（Nvidia）上月更成為全球首家市值突破5兆美元的公司。

不過，投資人日益憂心大量資金湧入AI領域是否過了頭，企業恐怕需要一段時間才能反映在獲利上，因而出現市場可能進入修正階段的警告聲浪。

加上通膨持續盤踞高點，蓋過就業市場的疲軟，美國聯邦準備理事會（Fed）下月是否連續第3度降息的預期心理冷卻，進一步加深市場憂慮。

然而，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（JohnWilliams）21日指出，他仍認為在12月9日至10日的決策會議上，「有進一步調整的空間」，為市場風險胃納注入一劑強心針。

市場目前聚焦本週即將公布的生產者物價指數（PPI），這將是決策官員開會前少數已公布的主要數據之一，其餘關鍵經濟數據因政府關門而延後或缺漏。

IG市場分析師葉蔚文（Fabien Yip）指出，由於原訂11月26日公布的10月個人消費支出（PCE）報告延宕，決策者少了一項重要的評估依據，使得PPI格外重要。

她表示，PPI若大幅高於預期，恐將強化通膨壓力根深蒂固的疑慮，可能限制聯準會在近期勞動市場疲軟的情況下於12月降息的空間。

華爾街股市21日反彈，帶動亞股今天普遍走高，香港、雪梨、上海、新加坡、威靈頓、台北、馬尼拉都收漲，但首爾股市下跌。東京股市則適逢國定假日休市一天。

PPI 通膨 美國
