「如僅2張機票 台日是我目的地」！前英特爾CEO季辛格談亞洲科技優勢

日經亞洲24日刊出矽谷創投公司Playground Global合夥人、前英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）的專訪，他表示對下一代運算與AI相關技術而言，深化與台灣、日本的合作至關重要。季辛格強調，美國雖正重建先進半導體與製造能力，但要達到台灣經過40年打造的完整供應鏈規模，至少需要數十年。

「我真的認為，台灣與日本是亞洲在科技領域方面最獨特的國家，我們必須深化與這些亞洲核心能力的合作。」季辛格形容，「從這方面來說，如果我手上只有兩張機票，台灣與日本會是我的目的地」。

基辛格說，日本掌握半導體製造所需的關鍵化學品、材料與設備，供應商從全球最大光阻劑製造商JSR，到全球頂尖半導體設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）皆在其列。

談到台灣的優勢，季辛格認為在於完整的產業生態系。不僅擁有台積電，還有創意電子、世芯電子、聯發科技等主要晶片開發商，以及廣泛的封裝與電子製造業者。這些能力共同構成打造真正先進硬體與製造技術所需的關鍵基礎。

「沒有任何地方能像台灣，」季辛格比喻，「有時我會開玩笑說，你早餐想到一個點子，中午就能做出原型，晚上就能進入量產。」

基辛格表示，矽谷的創新能力從未受到質疑，但當地距離真正從事製造已相隔多年。如今美國著手重建先進半導體製造，他感到相當振奮。不過，他以台灣經驗指出，「台灣擁有如今的供應鏈地位並不令人意外，它40年前就開始著手布局……因為台積電在這裡，相關的封裝、協力、設計與IP供應鏈便會隨之聚集」。

他進一步評估，美國要重建同等規模的產業基礎，恐怕也需要數十年，而非僅僅幾年時間。

在人工智慧領域，基辛格表示，全球仍處於「AI 的起點，而非終點」，並將其比喻為網際網路的早期時代，當時每日上網的使用者仍相當有限。他說：「AI未來至少還有兩到三個黃金年代」，但也坦言期間必然會出現「調整期」。

在季辛格看來，AI發展最大的瓶頸，是推論運算過於昂貴且耗電量極高。他指出，AI需求幾乎每年倍增，但全球電力供應一年僅成長4%到5%，「電都供不上時，資本根本無法投入」。

他以此總結：「在數位AI時代，能源容量就等於經濟容量。」

面對地緣政治變動與AI競賽加速之際，基辛格認為，以中國大陸為中心與以美國為中心的兩個世界正在「越分越開，而非縮小差距」。

他說：「對企業高層而言，必須假設世界的分歧會持續擴大，並在此前提下調整策略。」但最終，他補充，外界不應過度被地緣政治分散注意力。「最根本的是，創新會勝出。地緣政治從不是科技競賽的決定性因素……在科技領域領先的唯一方式，是在科技上成為領導者」。