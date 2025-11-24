歐洲汽車業有多慘？零件大廠CEO示警：達爾文式轉型將引爆裁員潮

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
法國汽車零件製造大廠Valeo近日示警，歐洲汽車產業正面臨「達爾文式轉型」，可能引爆裁員潮。路透

法國汽車零件製造大廠Valeo近日示警，歐洲汽車產業正面臨「達爾文式轉型」，若歐盟未能採取有效措施保護本土供應商，免受來自中國大陸的競爭，該公司未來大部分裁員將發生在歐洲。不過，Valeo卻將占全球車市三分之一的中國，視為關鍵的成長契機。

金融時報報導，Valeo執行長Christophe Périllat指出，汽車市場萎縮，迫使企業持續優化調整。為此，Valeo自2022年至2025年已關閉38家工廠，同期僅新開4家，但重組仍未完成。

此時正值歐洲執委會準備在12月10日回應汽車產業訴求，包括調整2035年禁止燃油新車銷售的目標，並增訂汽車的歐洲本土零件含量規範，歐洲汽車供應商協會（Clepa）也警告，若不行動，到2030年死流失35萬個工作機會。

法國Michelin、Forvia，以及德國Bosch近年均已大規模裁員，2024年裁員人數較前一年翻倍。

Valeo上周四預估2025年營收預計205億歐元，較2022年策略規劃時的預期低約70億歐元。該公司新策略聚焦提升獲利與現金流，但坦言2027年前營收難有成長。

Périllat指出，全球供應商普遍面臨困境反而提供了機會。Valeo正積極布局美國、印度與中國市場。他強調，規模占全球市場三分之一的中國車市，目前僅占Valeo銷售額的15%，顯有成長空間。

