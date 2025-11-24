快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

逼烏克蘭割地的美式施壓！28點和平計畫爭點一次看

基辛格：美國要費幾十年才能打造和台灣類似的晶片供應鏈

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾前執行長、現為Playground Global合夥人基辛格現身在台舉辦的「Playground x Taiwan 共創次世代運算新篇章」記者會。記者余承翰／攝影
英特爾前執行長、現為Playground Global合夥人基辛格現身在台舉辦的「Playground x Taiwan 共創次世代運算新篇章」記者會。記者余承翰／攝影

正在台灣訪問的英特爾前執行長基辛格表示，若要發展新一代運算、人工智慧（AI）、機器人等先進技術，與台灣和日本電子產業生態系合作是一大關鍵。

--基辛格以創技公司Playground Global合夥人的身分訪台。他接受日媒訪問時表示，如果只能選兩個地方拓展合作，非台灣和日本莫屬。

--他說，台灣的強項在於完整的產業生態系。不只有台積電（2330），還有創意（3443）、世芯（3661）、聯發科（2454）等主要晶片開發商，以及從封裝到各式電子製造的一整套產能。這些能力加起來，形成任何想打造真正先進硬體和製造技術者不可或缺的基礎。

--基辛格說，美國若要打造出和台灣類似的製造供應鏈，也需要「好幾十年」的時間，就像台灣用40年才累積起今天的實力一樣。

--在AI方面，基辛格表示，全球現在仍「處在 AI 的起點，而不是終點」，他把現在的情況比喻為網際網路剛起步的年代。他說：「AI 前面還有兩個甚至三個十年榮景。」但他也坦言，這段過程中「難免會出現調整」。

日本 台積電

延伸閱讀

前高層羅唯仁疑帶機密跳槽英特爾 國科會：台積電目前內部釐清中

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

季辛格轉戰創投 率「獨角獸」來台找隊友：早餐有想法、晚上討論量產 只有台有這速度

相關新聞

「如僅2張機票 台日是我目的地」！前英特爾CEO季辛格談亞洲科技優勢

日經亞洲24日刊出矽谷創投公司Playground Global合夥人、前英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger...

歐洲汽車業有多慘？零件大廠CEO示警：達爾文式轉型將引爆裁員潮

法國汽車零件製造大廠Valeo近日示警，歐洲汽車產業正面臨「達爾文式轉型」，若歐盟未能採取有效措施保護本土供應商，免受來...

基辛格：美國要費幾十年才能打造和台灣類似的晶片供應鏈

正在台灣訪問的英特爾前執行長基辛格表示，若要發展新一代運算、人工智慧（AI）、機器人等先進技術，與台灣和日本電子產業生態...

你的手機多久升級一次？電子產品超齡服役有哪些隱藏成本

如果你打算讓手上的智慧手機「超齡服役」，其實你並不孤單。許多美國人也不再急於升級手機。但這個趨勢正對國家的經濟引擎造成影...

AI股難振其來有自 科技巨人猛發公司債 股債負面心理交錯影響

科技巨人為了籌措人工智慧（AI）相關投資大舉發債，不僅導致新債價格下跌，也讓股市投資人對AI熱潮更加不安。

市場押注聯準會降息 推動亞股反彈 美期指走揚

全球股市本周伊始迎來開門紅，儘管美國聯準會官員對是否12月降息意見分歧，投資人仍因預期升溫而備受鼓舞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。