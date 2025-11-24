基辛格：美國要費幾十年才能打造和台灣類似的晶片供應鏈

正在台灣訪問的英特爾前執行長基辛格表示，若要發展新一代運算、人工智慧（AI）、機器人等先進技術，與台灣和日本電子產業生態系合作是一大關鍵。

--基辛格以創技公司Playground Global合夥人的身分訪台。他接受日媒訪問時表示，如果只能選兩個地方拓展合作，非台灣和日本莫屬。

--他說，台灣的強項在於完整的產業生態系。不只有台積電（2330），還有創意（3443）、世芯（3661）、聯發科（2454）等主要晶片開發商，以及從封裝到各式電子製造的一整套產能。這些能力加起來，形成任何想打造真正先進硬體和製造技術者不可或缺的基礎。

--基辛格說，美國若要打造出和台灣類似的製造供應鏈，也需要「好幾十年」的時間，就像台灣用40年才累積起今天的實力一樣。

--在AI方面，基辛格表示，全球現在仍「處在 AI 的起點，而不是終點」，他把現在的情況比喻為網際網路剛起步的年代。他說：「AI 前面還有兩個甚至三個十年榮景。」但他也坦言，這段過程中「難免會出現調整」。