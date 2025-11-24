快訊

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

八點檔「好運來」女演員車禍遭撞飛！傷勢曝光劇組換人演

你的手機多久升級一次？電子產品超齡服役有哪些隱藏成本

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
專家提醒，長期固守老舊設備會影響生產力與創新，自帶設備或租賃制度是企業應對快速更新潮流的可行方案。䓺聯社
專家提醒，長期固守老舊設備會影響生產力與創新，自帶設備或租賃制度是企業應對快速更新潮流的可行方案。䓺聯社

如果你打算讓手上的智慧手機「超齡服役」，其實你並不孤單。許多美國人也不再急於升級手機。但這個趨勢正對國家的經濟引擎造成影響。

現年69歲、住亞利桑那州的Heather Mitchell的手機，談起智慧手機表示：「我的三星Galaxy A71用了六年。這老古董能撐到今天真是奇蹟。雖然出過些問題，現在也還有小毛病，但無傷大雅。現在實在負擔不起新機。換新手機對我來說是一種奢侈。」

根據Reviews.org的新近調查，美國消費者持有智慧型手機的平均時間，已從2016年的22個月延長至29個月，使用周期正逐漸拉長。

消費者為了省錢，儘可能延長設備使用壽命，尚可理解；但如果企業也這樣做，從長遠來看，將對經濟造成損耗。

聯準會上月發布的研究顯示，企業每延遲一年更新設備，整體生產力就會下降約0.3個百分點。若此現象擴及全美，經濟損失將達數十億美元。

美國企業通常較積極更新老舊設備。研究指出，如果歐洲企業自2000年起能採取類似美企的投資模式，德國與美國之間的生產力差距將縮小101%，法國與美國的差距縮小35%，英國與美國的差距則縮小29%。

專家認為，當個人與企業固守老舊科技，生產力流失與效率低下將成為難以避免的後果。紐澤西州電子設計公司Thomas Instrumentation執行長Cassandra Cummings指出，過時的設備會拖慢網速，她說：「網路系統常須主動降速，以配合最慢的裝置，這導致整個網路區段或企業內網的運行速度受到拖累。」

她不否認持續更新設備需要高昂成本，但指出維持現狀同樣存在隱性代價。她建議，設備應朝可維修、模組化方向設計，減少淘汰式更新；而翻新市場與維修，也能讓老舊設備融入永續循環經濟，提升效率、延長軟體支援、改善零件取得。

英國二手手機專賣店The Big Phone Store執行長Steven Athwal指出，設備長壽本身不是問題，關鍵在於老舊設備導致的效能落差。他表示：「當企業與個人試圖用老舊硬體處理現代工作負載，就會形成生產力阻力。緩慢的處理器、過時的軟體與老化的電池，不僅浪費能源，更消耗士氣。」

他建議政府與科技巨擘正規化支援翻新產業，將維修視為基礎建設，讓老舊設備成為永續循環經濟的一環。

全球科技解決方案供應商Diversified的調查顯示，24%員工曾因老舊技術的問題加班，88%員工認為落後的職場科技扼殺創新。

該公司副總裁Jason Kornweiss強調：「生產力受損對經濟產生的影響非常真實。工作者最寶貴的資源就是時間，而老舊設備正在吞噬這項資源。」BYOD（自帶設備）或租賃制度是企業應對快速更新潮流的可行方案。

美國 網路

延伸閱讀

Mansory套件讓BMW G90 M5更凶更有力！

回不去了！她曝年紀漸長「改拿1款包」獲共鳴：人生升級

空軍E-2預警機在台服役30年 6聯隊明吃日料歡渡隊慶

男子服役竟偷室友錢包 新竹地方法院判處拘役20天

相關新聞

你的手機多久升級一次？電子產品超齡服役有哪些隱藏成本

如果你打算讓手上的智慧手機「超齡服役」，其實你並不孤單。許多美國人也不再急於升級手機。但這個趨勢正對國家的經濟引擎造成影...

AI股難振其來有自 科技巨人猛發公司債 股債負面心理交錯影響

科技巨人為了籌措人工智慧（AI）相關投資大舉發債，不僅導致新債價格下跌，也讓股市投資人對AI熱潮更加不安。

市場押注聯準會降息 推動亞股反彈 美期指走揚

全球股市本周伊始迎來開門紅，儘管美國聯準會官員對是否12月降息意見分歧，投資人仍因預期升溫而備受鼓舞。

AI熱潮帶動記憶晶片空前飆漲 聯想稱因積極囤貨占有庫存優勢

聯想集團（Lenovo）因應人工智慧（AI）熱潮帶來的供應吃緊，正大量囤積記憶晶片在內的關鍵零組件。

二度求娶英美不成 BHP宣布不再追求合併 股價反彈

必和必拓（BHP Group）二度向英美資源集團（Anglo American）提出併購之議觸礁後，已放棄藉併購以阻止英...

簡立峰專欄／AI推成人服務 如何拿捏風險與倫理界線？

OpenAI宣布即將推出「成人版」ChatGPT，允許經驗證的成年用戶在平台上生成情色內容，消息一出便引發熱議。這是迎合市場需求、還是一次高風險的品牌賭注？當AI進入更私密的情感與成人互動領域，企業該如何拿捏「創作自由」與「倫理風險」之間的界線？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。