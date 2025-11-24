市場押注聯準會降息 推動亞股反彈 美期指走揚

全球股市本周伊始迎來開門紅，儘管美國聯準會官員對是否12月降息意見分歧，投資人仍因預期升溫而備受鼓舞。

市場可能出現的潛在催化劑包括：本周稍晚將公布的美國零售銷售與生產者物價指數，同時英國財政大臣里夫斯將發表備受期待的預算案。

地緣政治動態也主導市場情緒，美國與烏克蘭宣布已制定結束俄烏戰爭的「更新並優化過的」和平框架，市場對原油供應增加的預期持續壓抑油價。

上周全球股市因科技股估值過高疑慮而出現震盪之後，周一的亞股為市場帶來急需的喘息機會。

市場因日股假期休市而交投清淡，但日本除外的MSCI亞太指數上漲0.4%，南韓Kospi指數攀升0.7%。標普500期指與那斯達克期指分別上揚0.98%與0.88%，歐元區Stoxx 50期指也漲0.78%。

近期動能來自聯準會重量級官員威廉斯上周五表示，利率「短期內」可能調降，強化12月進一步寬鬆的預期。

高盛首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）在報告中指出：「我們預期聯準會將在12月再次降息，接著在2026年3月和6月再進行兩次操作，使聯邦資金利率降至3-3.25%。明年的風險傾向更多次降息，因核心通膨數據良好，且就業市場惡化，尤其是高學歷族群，恐難透過溫和的周期性成長來緩解。」

根據CNBC報導，聯邦資金期貨目前顯示，12月降息1碼的機率已從一周前的不足30%升至57%。受日本假日影響，亞洲現貨美債交易暫停，但期貨持穩。

匯市焦點集中在日圓，兌美元匯率下跌0.2%至156.72日圓，持續徘徊於10個月低點。財務大臣片山皋月上周加強口頭干預，暫時為匯率築底，但市場對實際干預的預期正在升溫。日本政府重要諮詢委員會的會田卓司周日在NHK節目中強調，當局可積極干預匯市以抵消日圓疲弱的經濟負面影響。