全球最大主權基金警告 AI恐加劇各國貧富差距

全球最大主權財富基金負責人坦根（Nicolai Tangen）警告，人工智慧（AI）的加速部署，恐加劇全球社會和地緣政治不平等。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，這位掌管挪威2兆美元國家基金的執行長表示，隨著獲取先進模型的成本日益高昂，AI有可能擴大富裕與貧窮個體及國家之間的差距。

坦根在他的紐約辦公室裡，俯瞰著布萊恩公園（Bryant Park）表示：「你需要具備基礎教育、電力供應，以及數位基礎建設…這可能會加劇世界各地的差異。」

「社會有可能會分裂，世界也很有可能會分裂成能負擔（AI技術）的國家和負擔不起的國家。」

坦根表示，歐洲與美國在監管費率方面採取不同的做法。

他說：「在這個國家（美國），他們擁有豐沛的AI資源，但監管不多；在歐洲，AI資源不多，監管卻非常嚴格。」他認為，歐盟過度監管的傾向可能抑制經濟成長。

坦根表示，各國政府和大型企業很快將必須處理AI採用程度不一所帶來的後果，包括對勞動市場的衝擊，以及存取權限和公平性等問題。

雖然AI承諾能帶來顯著的生產力提升，坦根估計在他的組織內可達20%之多，但他說，決策者面臨著跟不上技術變革速度的風險。

他說：「在這個時代，想要預測任何事情都是徒勞的。現在重點必須放在靈活應變、調整文化，並為社會迎接種種挑戰做好準備。」

坦根仍對AI抱持樂觀態度。他表示，雖然AI投資的驚人榮景具有許多泡沫的跡象，但從長遠來看，這對全球經濟來說，最終可能帶來「還不錯」的結果。

他表示，目前AI是個「十分熱門的領域」，受到極大熱情與快速資本流入推動，但同時也帶來「巨大的社會轉型」，使傳統的資產估值難以評估。