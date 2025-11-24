二度求娶英美不成 BHP宣布不再追求合併 股價反彈

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
必和必拓（BHP Group）是全球最大的礦業公司。路透
必和必拓（BHP Group）二度向英美資源集團（Anglo American）提出併購之議觸礁後，已放棄藉併購以阻止英美資源和加拿大泰克資源（Teck Resources）合併的努力。

BHP周一證實，曾和英美進行初步討論，但表示現在「不再考慮合併兩家公司。BHP周一股價應聲上漲1%。

BHP周一早上發布新聞稿說：「在和英美資源董事會進行初步討論後，BHP確認已不再考慮爭取兩家公司合併。」

新聞稿中說：「儘管BHP依舊認為，與英美資源的合併具有強大的策略意義，並可為所有利害關係人創造可觀價值，但BHP對自身成長策略的雄厚潛力也深具信心。」

據彭博報導，BHP去年收購失敗後，最近再度再度向英美資源招手。彭博引述知情人士報導，英美經評估後已予回絕，認為BHP開出的條件並沒有和泰克合併更好。

BHP再度出手，凸顯整個礦業面臨擴大規模和尋求成長的壓力，尤其是銅，不僅供應日益吃緊，也因全球走向電氣化而需求看漲。旗下同時擁有豐富銅資產的英美資源和泰克的股東即將就雙方合併案表決，若合併成局，市值超過600億美元的新公司將於焉誕生。

和泰 規模 必和必拓

