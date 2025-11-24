本周開盤前 五件國際事不可不知

標普500指數上周五（21日）反彈，但周線仍跌近2%。在AI泡沫疑慮、經濟降溫疑慮，加上獲利了結同時發酵之下，上周竟爆發數月來最劇烈盤中震盪。本周逢感恩節假期而縮短的交易中，波動恐怕不會稍退。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股周線收黑繫好安全帶 投資人寄望黑色星期五、Fed 利率決策

美股三大指數21日全面上漲1%左右，標普500指數約九成成分股上漲。但在歷來表現強勢的11月，標普本月迄今卻下跌3.5%。

費城半導體指數則因這波頹幅率先陷於修正，21日雖反彈0.9%，但11月來跌了11.2%。台積電ADR 21日續跌0.9%，11月來跌了9.3%。

彭博報導，美國官員正就是否准許輝達（NVIDIA）向中國銷售H200晶片展開初步討論。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，鑒於勞動市場走軟，他認為聯準會（Fed）近期仍有再次降息的空間，這番談話提振市場對12月降息的預期。

芝商所（CME）FedWatch工具21日顯示，利率期貨交易推算12月降息的機率從20日的39%躍升至逾70%。

Catalyst Funds基金經理人艾許利（Charles Ashley）說：「如果美股果真開始進入更深修正，12月Fed決策重要性會大幅提升。倘若Fed選擇按兵不動，資金成本將再度成為股市高價位的逆風。」

經濟學家：Fed 下月會降息 延續脆弱的經濟復甦

Fed決策官員最近的發言顯示對12月決策立場嚴重分歧，促使Fed觀察家「數人頭」，計算12月會議的可能投票結果，發現鷹鴿兩陣營票數幾乎旗鼓相當，主席鮑爾「一錘定音」的角色將更吃重。經濟學家認為，Fed 12月應該還是會降息，以延續脆弱的經濟復甦。

在10月底之前，市場原先預期12月降息是定局，之後隨著鷹派官員相繼發聲，使降息機率一度降到僅30%，但紐約聯邦準備銀行總裁、兼聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯21日暗示他支持12月降息，使降息機率又急升到71%，將這齣「數人頭」的戲碼帶入高潮。

華府討論輝達 H200 晶片銷陸 可能引發鷹派人士強烈反對

彭博資訊引述知情人士報導，美國官員正就是否允許輝達公司向中國出售H200人工智慧（AI）晶片展開初步討論。若這項具爭議性的構想成真，將象徵全球市值最高的輝達取得重要勝利。

知情人士表示，美國總統川普的團隊近日已就H200晶片運往中國進行內部討論，目前尚未作出最終決定。根據華府2022年祭出的出口管制規定，相關晶片輸出需取得批准。

H200的效能，比專為中國市場設計的降規版H20更強，後者是華府目前批准銷往中國的最先進AI晶片。不過，這兩種AI加速器都仍基於上一代的Hopper架構，而非輝達最新的Blackwell架構。

陸致函聯合國嗆日涉台言論 日方反駁

中國大陸致函聯合國，聲稱若日本「膽敢在台灣海峽動武介入」，將堅決自我防衛。對此，日本官員反駁大陸指控，強調有關高市早苗首相改變日本在台海危機上的立場「完全毫無根據」。

這起外交爭端，加上外界對高市早苗擴大財政支出的疑慮，導致日本股市受壓。過去一周東京掛牌股票市值蒸發約1,270億美元，日圓和日本公債也同樣面臨壓力。日本周一休市。

川普28點計畫動搖 俄烏和平方案非最終版

川普政府據報導施壓烏克蘭接受28點的停戰方案，要求烏克蘭在27日回覆，以結束和俄羅斯的戰爭。美國國務卿魯比歐說，原訂周四的期限「並非不可更改」。

基輔和歐洲盟友擬好對策，否決其中若干條件；這些條件源自華府和莫斯科之間的秘密談判。