Fed鷹鴿各半 專家估12月續降息

美國聯準會（Fed）決策官員最近的發言顯示對十二月決策立場嚴重分歧，促使Fed觀察家「數人頭」，計算十二月會議的可能投票結果，發現鷹鴿兩陣營票數幾乎旗鼓相當，主席鮑爾「一錘定音」的角色將更吃重。經濟學家認為，Fed十二月應仍會降息，以延續脆弱的經濟復甦。

十月底之前，市場原先預期十二月降息是板上釘釘，之後隨著鷹派官員相繼發聲，使降息機率一度降到僅百分之三十，但紐約聯邦準備銀行總裁、兼聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）副主席威廉斯廿一日暗示他支持十二月降息，使降息機率又急升到百分之七十一，將這齣「數人頭」戲碼帶入高潮。

十二位有投票權的ＦＯＭＣ官員中，傾向贊成降息者還有理事沃勒、鮑蔓吉米倫；米倫之前兩次會議時都主張一次降二碼，但這次他可能會贊成降一碼，為降息護盤。