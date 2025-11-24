快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

加密幣慘摔 華爾街壓力測試

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

加密貨幣市場最近幾周遭逢沉重賣壓，下跌速度與幅度都讓投資人措手不及，與美股令人意外的震盪同時上演，凸顯市場信心的脆弱程度，使華爾街面臨一場嚴峻的壓力測試。

在加密貨幣市場賣壓罩頂下，比特幣21日一度跌到接近80,500美元的低點，之後緩步回升，23日盤中上漲2.6%，報86,505.26美元，本月來依然累計暴跌20.9%，可能為2022年6月以來最大單月跌幅。

這波加密貨幣跌勢雖未出現系統性壓力，跌幅與規模仍超乎市場預期，也是比特幣現貨指數股票型基金（ETF）把華爾街和散戶投資人引進市場以來，加密幣市場首次承壓。彭博的數據顯示，本月投資人已從12檔與比特幣掛鉤的基金撤出數十億美元資金。

目前比特幣的價位仍比美國總統川普當選前的低點高出50%，且這波跌幅仍遠低於2021-2022年熊市期間的75%，暗示比特幣還可能跌得更深，市場氛圍似乎正迅速走向谷底，CoinMarketCap數據顯示，評估加密貨幣市場信心的「恐懼與貪婪指數」已深處於「極度恐懼」區域。

而且，現在加密貨幣的投資人更多、市場也更大，賣壓也將在股市引發連鎖效應。人工智慧（AI）泡沫與經濟趨緩的憂慮突然同時大爆發，已致使美股陷入讓投資人大感恐慌的劇烈震盪，分析師預期股市動盪未止。

市場 散戶投資人 加密貨幣

延伸閱讀

Fed大老發話 美股電子盤、台指期夜盤上半場唱高歌

《富爸爸》作者死抱比特幣！網酸「對散戶風險大」：韭菜爸爸

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

新台幣兩天狂升近0.6 元？投資人傻眼：比特幣在震嗎

相關新聞

經濟學家：Fed下月會降息 延續脆弱的經濟復甦

美國聯準會（Fed）決策官員最近的發言顯示對12月決策立場嚴重分歧，促使Fed觀察家「數人頭」，計算12月會議的可能投票...

消費者花錢心態保守…美零售業 盼不到銷售奇蹟

美國27日將迎接一年一度的感恩節，隔天的黑色星期五將為年底購物旺季拉開序幕。儘管美國今年感恩節大餐可望變便宜，航空旅遊則...

加密幣慘摔 華爾街壓力測試

加密貨幣市場最近幾周遭逢沉重賣壓，下跌速度與幅度都讓投資人措手不及，與美股令人意外的震盪同時上演，凸顯市場信心的脆弱程度...

韓股今年漲61% 市場警戒轉向減碼

南韓股市今年來狂漲61%，預料將締造25年來最強年線漲勢，稱冠全球主要股市，如此凌厲的漲勢也引發一些投資人警戒，擔心漲勢...

英國小報買每日電訊報

英國小報每日郵報（Daily Mail）母公司每日郵報與通用信託集團（DMGT）表示，已與美國和阿布達比合資企業RedB...

保險業排除保單AI風險 避免日後面臨數十億美元理賠

人工智慧（AI）快速發展，主要保險業者正尋求在企業保單中排除AI風險，以免日後面臨數十億美元的保險理賠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。