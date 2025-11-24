加密幣慘摔 華爾街壓力測試

加密貨幣市場最近幾周遭逢沉重賣壓，下跌速度與幅度都讓投資人措手不及，與美股令人意外的震盪同時上演，凸顯市場信心的脆弱程度，使華爾街面臨一場嚴峻的壓力測試。

在加密貨幣市場賣壓罩頂下，比特幣21日一度跌到接近80,500美元的低點，之後緩步回升，23日盤中上漲2.6%，報86,505.26美元，本月來依然累計暴跌20.9%，可能為2022年6月以來最大單月跌幅。

這波加密貨幣跌勢雖未出現系統性壓力，跌幅與規模仍超乎市場預期，也是比特幣現貨指數股票型基金（ETF）把華爾街和散戶投資人引進市場以來，加密幣市場首次承壓。彭博的數據顯示，本月投資人已從12檔與比特幣掛鉤的基金撤出數十億美元資金。

目前比特幣的價位仍比美國總統川普當選前的低點高出50%，且這波跌幅仍遠低於2021-2022年熊市期間的75%，暗示比特幣還可能跌得更深，市場氛圍似乎正迅速走向谷底，CoinMarketCap數據顯示，評估加密貨幣市場信心的「恐懼與貪婪指數」已深處於「極度恐懼」區域。

而且，現在加密貨幣的投資人更多、市場也更大，賣壓也將在股市引發連鎖效應。人工智慧（AI）泡沫與經濟趨緩的憂慮突然同時大爆發，已致使美股陷入讓投資人大感恐慌的劇烈震盪，分析師預期股市動盪未止。