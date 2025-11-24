英國小報買每日電訊報

快訊

英國小報每日郵報（Daily Mail）母公司每日郵報與通用信託集團（DMGT）表示，已與美國和阿布達比合資企業RedBird IMI達成5億英鎊（6.54億美元）交易，將買下擁有170年歷史的每日電訊報（Telegraph），從而創造出英國數一數二大的右派媒體集團，也可能面臨到監管機關審查。

DMGT表示，這項交易將給予每日電訊報員工「亟需的確定感與信心」，雙方接下來將進入排他性的洽談階段，敲定交易細節，「預期協議將會很快完成」。每日電訊報兩年多前求售來，一直處於未定狀態。美國Redbird資本合夥公司一周前突然宣布退出收購計畫，一度讓該報未來再添變數。

DMGT表示，計劃「加速」拓展每日電訊報的國際觸角，尤其聚焦美國市場，並強調每日電訊報將維持編採獨立，不受集團內其他媒體影響。

